Microdrama e AI: la manopola che ha spento la Hollywood cinese

I microdrama cinesi hanno superato il cinema; poi Seedance 2.0 ha riscritto le regole in una notte. Ma a far sparire i posti non è stata l’AI: è stata una scelta umana

In Cina i microdrama valgono più del cinema; poi un modello di intelligenza artificiale ha riscritto l’economia del settore in una notte. Ma la storia di chi ha perso il lavoro non è la storia che vi hanno raccontato: dietro l’algoritmo c’è sempre una mano umana sulla manopola.

Sull’altopiano del Qinghai, a oltre duemila metri, un uomo di ventotto anni dissoda la terra fredda che sale verso il Tibet e si prepara a piantare peperoncini. Si chiama Zhang Xiaolei; fino a poche settimane prima era uno dei volti più riconoscibili di un formato che in Cina incassa più del cinema. Aveva recitato in circa duecento produzioni, quasi sempre nella parte del ba zong: il presidente prepotente, il miliardario di ghiaccio. Poi il telefono ha smesso di squillare, e con lui sono spariti ruoli, comparse, truccatori, tecnici delle luci. Oggi vende peperoncini al mercato a pochi centesimi al chilo, e sintetizza la sua parabola con una frase esatta: nei microdrama schiaffeggiava le persone, nella realtà è stato schiaffeggiato lui.

Questa non è una storia di tecnologia che avanza da sola. È una storia di potere, di margini, di paura in Borsa; l’intelligenza artificiale, qui, è lo strumento, non il mandante. Vale la pena ricostruirla per intero, perché contiene una lezione che riguarda ogni settore, non soltanto l’intrattenimento cinese: la stessa che ci portiamo dietro ogni volta che parliamo dei lavori che verranno sostituiti dall’AI.

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Che cos’è un microdrama, il formato che ha superato il cinema

Un microdrama è una serie in verticale, pensata per lo schermo del telefono: episodi da due o tre minuti, ognuno chiuso da un colpo di scena, e per sbloccare la puntata successiva bisogna pagare pochi centesimi oppure guardare una pubblicità. È una slot machine narrativa; l’utente, catturato dal cliffhanger, fatica a uscire, e una stagione intera si brucia in un paio d’ore di visione ossessiva. Il modello economico è tanto semplice quanto spietato: nato nel 2020, il formato ha bruciato le tappe fino a diventare il fenomeno di intrattenimento più dirompente del paese.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi aggettivo. Già nel 2024 il mercato dei microdrama ha superato per la prima volta gli incassi del cinema nazionale cinese; il principale operatore del settore, Hongguo, proietta un giro d’affari che si avvicina ai cento miliardi di yuan, intorno ai quattordici miliardi di dollari. Una serie si gira in meno di una settimana, con budget minimi; un titolo di successo può generare milioni di ricavi tra micropagamenti e pubblicità. Una industria gigantesca, che sta conquistando anche Stati Uniti ed Europa: in una sola notte, però, quella dei set con attori veri è quasi sparita.

Seedance 2.0: il minuto che ha riscritto l’economia dei microdrama

Il dodici febbraio 2026 ByteDance, la stessa azienda di TikTok, ha lanciato Seedance 2.0: un modello che genera video partendo da un prompt scritto. Costruisce sequenze con inquadrature multiple e audio sincronizzato, e sforna un risultato di livello professionale in una manciata di secondi. Nelle classifiche indipendenti che misurano la qualità percepita, la Video Arena di Artificial Analysis, il modello ha scalato la vetta davanti ai concorrenti occidentali. La qualità grezza è tale che, come abbiamo raccontato analizzando Gemini Omni al Google I/O 2026, perfino Google, oggi, insegue la fedeltà visiva di Seedance.

Per capire l’impatto basta un dato di costo. Prima di Seedance, una serie richiedeva attori, troupe, giorni sul set; secondo un’inchiesta di MIT Technology Review, la stessa produzione che costava intorno ai duecentomila dollari oggi può essere generata con una spesa compresa tra i settemila e i quattordicimila dollari. Il risultato è stato immediato, e non solo in Cina: negli Stati Uniti, l’ondata di clip realistiche con volti di star ha scatenato una tempesta legale, con le major di Hollywood e la Motion Picture Association contro ByteDance per violazione del copyright. Stesso strumento, reazioni opposte; teniamolo a mente, perché è la chiave di tutto.

Hengdian, la città dei microdrama dove è calato il silenzio

Il cuore di questa industria è Hengdian, il più grande complesso di studi cinematografici del mondo, la Hollywood cinese. Fino a pochi mesi fa i set erano così affollati che sul set di un microdrama si sentivano le battute di quello accanto; una Cinecittà al cubo, brulicante di comparse, autisti, cuochi, costumiste. Un attore come Cheng Qiao poteva portare a casa tra gli ottocento e i millecinquecento yuan al giorno.

Poi, dopo il Capodanno lunare, il rumore si è spento. In un solo trimestre, secondo la ricostruzione di Caixin, oltre il 95% dei 128.000 nuovi microdrama era generato dall’intelligenza artificiale. A gennaio 2026 un nuovo microdrama AI andava online ogni novanta secondi; a marzo, cinquantamila titoli AI in un solo mese su Douyin. Zhang Xiaolei non è un caso isolato: pochi giorni fa i media hanno raccontato di un altro attore, Xu Peng, tornato al mercato del paese natale a vendere verdura con il nonno. Da divo a contadino; da contadino a fruttivendolo. Il copione, per queste vite, si ripete.

La prova occidentale: perché Sora non ha cancellato nessuno

Se davvero fosse bastato un software a spazzare via intere categorie di lavoratori, lo stesso software avrebbe dovuto produrre gli stessi effetti ovunque. Non è andata così. Attraversiamo il Pacifico: in Occidente uno strumento della stessa classe, Sora di OpenAI, non ha cancellato nulla; è rimasto una curiosità, un giocattolo per il feed, e alla fine è stato integrato e poi chiuso, con la versione Sora 2 spenta il 26 aprile 2026. La stessa tecnologia, un passatempo da questa parte del mondo, una scure dall’altra. Come è possibile? La risposta non sta nel modello: sta in chi controlla il mercato in cui il modello viene usato.

L’ecosistema chiuso: chi possiede davvero i microdrama

In Cina il settore dei microdrama poggia su una filiera integrata, un ecosistema chiuso. Immaginate una sola azienda che possiede tutto: ByteDance controlla il modello che genera i video, Seedance 2.0; controlla la potenza di calcolo, con Volcano Engine; controlla la piattaforma dove i microdrama si guardano, Hongguo, che ha superato i duecento milioni di utenti mensili; controlla la vendita degli spazi pubblicitari. Quando una mano sola tiene l’intera catena, decidere dove va il mercato non è una battaglia competitiva: è la rotazione di una manopola.

Non è un caso unico, ed è utile ricordarlo. Come abbiamo osservato raccontando la superiorità robotica cinese, in Cina l’innovazione corre su una pista costruita dallo Stato, con obiettivi misurabili e finanziamenti pubblici a sostegno; la stessa leadership nei brevetti sull’AI generativa nasce dentro questa regia. Il microdrama è un laboratorio di quella logica: pochi attori industriali, verticalmente integrati, che spostano un intero comparto girando una leva interna.

Il minimo garantito: la clausola che ha svuotato i set

La leva ha un nome preciso, e non è “algoritmo”: è “minimo garantito”. Fino a inizio 2026 Hongguo firmava con le case di produzione contratti a “minimo garantito più condivisione dei ricavi”: una cifra assicurata a prescindere dai risultati, la rete di sicurezza su cui i produttori investivano. A fine febbraio 2026, in concomitanza con l’uscita di Seedance 2.0, la piattaforma ha cancellato quel minimo garantito per le produzioni dal vivo. Il risultato è stato istantaneo: senza garanzie, i produttori hanno fermato i set e mandato a casa gli attori.

Tecnicamente il mercato non è stato svuotato da un software; è stato svuotato dalla modifica di un contratto. E la modifica conviene due volte a chi possiede la filiera: elimina un costo certo, il minimo garantito, e spinge verso l’uso del proprio modello di generazione, Seedance, che le case di produzione devono comunque pagare. L’intelligenza artificiale non ha deciso nulla; ha soltanto reso plausibile una decisione presa altrove, nelle stanze dei bottoni, per aumentare i margini.

iQIYI e il database degli attori: la paura che corre in Borsa

Nel frattempo un’altra pressione spingeva nella stessa direzione, ma per un motivo diverso. iQIYI, la “Netflix cinese”, arrivava all’appuntamento con una quotazione debole e la necessità di raccontare ai mercati una storia nuova, fatta di costi tagliati e AI dappertutto. Ad aprile, alla sua conferenza mondiale, ha presentato Nadou Pro, uno strumento per generare piccoli film da poche righe di istruzioni, e un “database di attori”: un catalogo di volti e voci a disposizione di chi crea con l’intelligenza artificiale. L’azienda annunciava con orgoglio l’adesione di oltre cento celebrità; il CEO Gong Yu si spingeva a dire che le riprese dal vivo sarebbero diventate, un giorno, “patrimonio culturale immateriale”.

La reazione è stata furiosa. Su Weibo l’hashtag sulla vicenda è schizzato in tendenza; diversi attori di primo piano hanno smentito pubblicamente di aver mai autorizzato l’ingresso nel database. L’azienda ha parlato di “malinteso”, ha giurato che gli artisti avrebbero mantenuto il controllo sulla propria immagine, ha chiarito che comparire nel catalogo significava solo disponibilità a essere contattati. Una pezza, e una mezza retromarcia. Da una parte ByteDance che taglia per guadagnare di più; dall’altra iQIYI che corre verso l’AI per non sprofondare in Borsa. Una spinge per il margine, l’altra per la paura; in mezzo, schiacciati, ci sono sempre i lavoratori.

Il colpo di scena: quando la manopola torna indietro

Come in ogni buon microdrama, manca l’ultimo colpo di scena; anzi, sono due. Il primo: il pubblico non è stato zitto, e la rabbia digitale ha pesato. Il secondo, più freddo e più istruttivo: i conti. I titoli che incassano davvero, i grandi successi, restano quelli girati con attori veri. Il tasso di successo dei microdrama AI, quelli che superano i cento milioni di visualizzazioni, è inferiore all’uno per cento; la macchina sa calcolare cosa piace al pubblico, ma non sa ancora generare emozione. “L’AI può calcolare le preferenze del pubblico”, ha sintetizzato un dirigente del settore, “ma fatica a calcolare la risonanza emotiva”.

Così, dopo pochi mesi, ByteDance ha fatto marcia indietro: ha ripristinato il minimo garantito per le produzioni dal vivo, e lo ha fatto con un incremento medio vicino al sessanta per cento rispetto a prima, dentro un budget di sostegno che per il 2026 supera il miliardo e mezzo di yuan. Non per bontà improvvisa; per due ragioni concrete, il ritorno economico dei titoli con attori veri e la protesta della gente. Qui sta il punto. Se hanno potuto spegnere quella rete a febbraio e riaccenderla a maggio, con la stessa rapidità e senza chiedere permesso a nessuno, allora quella rete non era un destino tecnologico: era una manopola, e la manopola è sempre stata nelle loro mani.

Non è una novità assoluta. Vale la pena rileggere il grande sciopero di Hollywood del 2023, quando la SAG-AFTRA, che rappresenta circa 160.000 tra attori e professionisti, incrociò le braccia per mesi e ottenne tutele storiche sulle repliche digitali. Il nodo era identico: chi possiede l’immagine, e a quali condizioni può riusarla. La tecnologia cambia; la posta in gioco no.

Microdrama, AI e lavoro: la lezione che resta

Per un CIO, un imprenditore, un responsabile di funzione, la vicenda dei microdrama vale più di un caso di settore: è un promemoria. Ogni volta che, in qualunque comparto, qualcuno dirà che è stata l’intelligenza artificiale a far sparire i posti di lavoro, la frase sarà vera solo a metà. L’AI, al massimo, rende possibile a qualcuno avvicinarsi alla manopola e girarla; ma la mano che la gira è una mano umana, ed è quella mano, non il software, a decidere quali lavori spariscono e quali restano. Il rischio, per l’Europa, è delegare la decisione a chi possiede le filiere altrove: una fragilità che abbiamo descritto immaginando l’Europa del 2031 dipendente da tecnologie prodotte da altri.

Sull’altopiano del Qinghai, intanto, è tempo di trapiantare le piantine, una alla volta, in attesa del raccolto di fine estate. Chissà se Zhang Xiaolei lo aspetterà, o se prima il telefono ricomincerà a squillare, adesso che il minimo garantito è tornato e i set, forse, torneranno a brulicare. O forse ha già capito una cosa che nessun modello può generare al posto suo: che la terra, a differenza delle piattaforme, non cambia contratto da un giorno all’altro.

Microdrama e AI: la manopola che ha spento la Hollywood cinese - Ultima modifica: da