La mappa di Internet nuova e antica insieme, un lavoro iper-dettagliato per rappresentare in uno stile antico quanto di più moderno esista. Una quantità impressionanti di dati raccolti

Questa è la mappa di Internet 2021 che visualizza i siti Web più popolari nello stile di una vecchia mappa storica, è stata creata da Martin Vargic per Halcyon Maps. Le dimensioni dei “paesi” sulla mappa sono basate sul traffico web di ciascuno e raggruppati in base al tipo di sito web. Ci sono così paesi, regioni e continenti come “siti web di notizie”, “motori di ricerca”, “social network”, “e-commerce”, “intrattenimento per adulti”, “condivisione di file”, “software”.

La nuova mappa di Internet

Ci è voluto un interno anno di lavoro per arrivare a questo risultato.

Martin Vargic spiega: “Questa mappa è ispirata al design delle mappe storiche, questo progetto mira a visualizzare in modo sintetico, ma comunque completo, lo stato attuale del World Wide Web e mira a fotografare i siti Web più grandi e popolari nel periodo 2020-2021, insieme ai loro innumerevoli aspetti e caratteristiche principali. Questo lavoro è stato originariamente ispirato dalla “Mappa delle comunità online” di Randall Munroe e inoltre dalle mie mappe di Internet 1.0, 2.0 e 3.0 precedentemente pubblicate nel 2014-2015”.

Mappa di Internet siti come continenti

Le combinazioni di colori dei siti Web si basano sui colori dominanti dell’interfaccia utente del sito stesso o del logo. Per aggiungere ulteriori dettagli e fornire informazioni più approfondite, addirittura le funzionalità e servizi offerti oppure le categorie di contenuti o i creator, sono indicati come città e paesi (se ne contano ben oltre 10mila). I fondatori e gli amministratori delegati dei siti Web sono raffigurati come le capitali delle diverse nazioni, mentre centinaia di utenti famosi dei social network e celebrità si trovano nei regni di Youtube, Facebook o Twitter. Montagne, colline, mari e valli rappresentano un’ampia varietà di aspetti di Internet, un centinaio dei più importanti pionieri di Internet e della tecnologia sono presenti sulla mappa nei nomi delle dorsali sottomarine.

