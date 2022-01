Ricerche su Google 2021, i trend dell’anno con le classifiche

Cos’hanno cercato di più, gli utenti, sul motore di ricerca più utilizzato al mondo?

Le ricerche su Google 2021 consentono di fare ben più di una riflessione su come gli utenti utilizzino il motore di ricerca. In modo incredibile, non è il Covid a essere l’argomento più cercato, nonostante influenzi ormai le nostre vite in maniera pressoché totalizzante. L’argomento che regna incontrastato nella top trend Google 2021 è invece lo sport, che quest’anno ha vissuto una stagione alquanto intensa, con le competizioni che sono tornate a infiammare il cuore dei tifosi e degli appassionati.

Cos’hanno cercato gli Italiani su Google nel 2021

Se guardiamo all’Italia, ad esempio, il picco di ricerche su Google nel 2021 l’ha fatto registrare il calcio. Vari i motivi che hanno potuto condurre a tale risultato: il calcio è da sempre lo sport più amato e seguito nel Belpaese, le competizioni sono ripartite alla grande proprio nel corso del 2021 e anche i tifosi sono tornati negli stadi. Senza contare che Google viene spesso utilizzato per conoscere i risultati in diretta delle partite, le quote delle scommesse e tantissime notizie collegate a questo sport. Ultimo motivo, non meno importante: la voglia di divertirsi ed evadere dopo circa due anni trascorsi tra lockdown, semi lockdown e pericolo costante di nuove chiusure e limitazioni.

Oltre al calcio, che domina con la Serie A, gli Europei (vinti proprio dalla nazionale italiana), la Champions League e il malore in campo del calciatore Christian Eriksen, lo sport primeggia anche con il tennis (il Roland Garros Berrettini e la finale di Wimbledon con Berrettini).

Tra gli argomenti non sportivi, la “famigerata” DAD – didattica a distanza – per gli studenti, Raffaella Carrà che ci ha lasciato nel mese di luglio e solo al nono posto il green pass.

Questa la classifica completa dei top trend delle ricerche su Google 2021, in Italia:

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Wimbledon Green Pass Matteo Berrettini

La classifica globale delle ricerche su Google 2021

Allargando i confini nazionali, i top trend globali sono dominati dagli utenti indiani (circa 560 milioni) che spingono in cima alla classifica le partite di cricket Australia vs India e India vs Inghilterra. Cricket anche al terzo posto, con l’Indian Premier League.

Questa la classifica completa dei top trend delle ricerche su Google 2021, nel mondo:

Australia vs India India vs England IPL NBA Euro 2021 Copa América India vs New Zealand T20 World Cup Squid Game DMX

I personaggi più cercati su Google 2021

Anche i personaggi più cercati in Italia, sul motore di ricerca, riflettono quelli che sono stati gli argomenti trend dell’anno. Per cui non sorprende che al primo posto figuri il calciatore danese Christian Eriksen, colpito da arresto cardiaco durante la partita contro la Finlandia, valida per i campionati Europei. Nella classifica non potevano mancare i super protagonisti di quest’anno, i Måneskin ma nemmeno i personaggi politici (l’attuale premier Mario Draghi e il suo predecessore Giuseppe Conte).

Christian Eriksen Matteo Berettini Mario Draghi Gianluigi Donnarumma Måneskin Janik Sinner Giuseppe Conte Federica Pellegrini Orietta Berti Marcell Jacobs

Come fare…?

Grandi protagonisti delle ricerche su Google 2021 sono stati lo Spid (utile per accedere a tantissimi portali della pubblica amministrazione) e il Green Pass (il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione, guarigione o l’effettuazione di un tampone anti Covid).

lo Spid il Green Pass uno screenshot su pc domanda ATA il cubo di Rubik backup di WhatsApp vaccino anti Covid nodo alla cravatta un curriculum la lavatrice

Ricerche Google 2021: cosa significa

Gli italiani si sono chiesti soprattutto cosa significhi DDL Zan, il disegno di legge proposto dal deputato Pd Alessandro Zan contro l’omotransfobia che il Parlamento italiano ha attualmente accantonato.

DDL Zan zona rossa rafforzata resilienza transgender endemico RDW alto LOL Ce 2163 ffp2 voto intermedio MCHC basso

I perché più cercati su Google nel 2021

Tra i perché più cercati “Perché Conte si dimette” e “Non funziona WhatsApp”, quest’ultimo sempre molto gettonato durante i diversi #whatsappdown che possono accadere nel corso dell’anno.

Conte si dimette non funziona WhatsApp gli inglesi hanno tolto la medaglia si festeggia l’8 marzo Israele attacca Gaza il principe Filippo non è re i talebani sono entrati a Kabul Messi va via dal Barcellona i cani leccano l’Italia non si inginocchia

Altre ricerche su Google nel 2021

Cosa vedere a

Roma Torino Milano Firenze Bologna Siena Parma Catania Napoli Venezia

Come fare… (in cucina(?

la pizza in casa il pesto in casa la besciamella la conserva di pomodoro il sushi in casa le uova sode il porridge il brodo di carne i ravioli in casa le uova strapazzate

Addii

Raffaella Carrà Michele Merlo Franco Battiato Gino Strada Carla Fracci Libero de Rienzo Rossano Rubicondi Milva Principe Filippo Nick Kamen

Covid-19

Green pass prenota il vaccino anti Covid AstraZeneca Covid oggi coprifuoco zona arancione prenotazione vaccino Toscana autocertificazione marzo 2021 il Piemonte di vaccina prenotazione vaccino Lombardia

immagine di copertina: Pixabay

Ricerche su Google 2021, i trend dell’anno con le classifiche - Ultima modifica: da