Galaxy Unpacked live streaming: come seguire la diretta su Galaxy S10 e Galaxy Fold

Galaxy Unpacked live streaming: come seguire la diretta in cui verranno annunciati il Galaxy S10 e Galaxy F lo smartphone piegevole

Il Samsung Galaxy Unpacked live streaming va in onda il 20 febbraio alle 19, da San Francisco, anticipando il MWC 2019 Congress di Barcellona Samsung annuncia il suo smartphone più atteso il Galaxy S10 e il Galaxy F ovvero Fold , lo smartphone pieghevole, un evento trasmesso in live streaming in tutto il mondo.

Galaxy Unpacked live streaming

Per seguire il Samsung Unpacked live streaming ci si può collegare a diversi siti web Samsung che replicheranno la diretta, a cominciare da www.samsung.it, ma se volete essere sicuri di non perdervi ogni annuncio potete registrarvi a questo sito: LINK

Samsung vi terrà aggiornati su ogni novità del Galaxy S10, compreso ovviamente la diretta live streaming.

Se volete seguire l’evento on diretta come fanno i giornalisti, la cosa migliore e collegarsi al sito per stampa, qui è già attiva la pagina del live streaming SamsungMobilePress così non rischia di perdersi l’evento. Oppure guarda la diretta streaming qui su questa pagina!

Samsung Unpacked live streaming: gli annunci

Durante la diretta programmata alle ore 19 da San Francisco, Samsung annuncerà il Galaxy S10 e il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole. Grazie a diversi leak dei giorni scorsi si sa già molto del nuovo smartphone e le caratteristiche verranno confermate nell’evento Samsung Galaxy S10 live streaming:

un sensore di impronte digitali a ultrasuoni,

il Face ID

display Infinity-O.

Se le voci di corridoio risultassero vere, Samsung potrebbe ottenere un enorme successo e assicurarsi il suo posto di primo piano nella fascia alta degli smartphone che riscuotono consensi e risonanza.

Galaxy S10 che vedremo in diretta streaming sarà disponibile in tre configurazioni:

Galaxy S10: si dice che questo modello abbia le stesse dimensioni del Galaxy S9 di oggi, ma con cornici ancora più sottili. Dovrebbe avere uno schermo da 6.1 pollici e una fotocamera frontale.

Galaxy S10 Plus: sarà il successore del Galaxy S9 Plus e avrà uno schermo più grande, forse un display da 6,4 pollici e fino a quattro telecamere posteriori, due fotocamere frontali e una batteria particolarmente capiente. Nonostante alcune voci sul supporto per il 5G, è ancora improbabile.

Galaxy S10 Lite: Modellato sulla base dell’iPhone XR, questo potrebbe essere un dispositivo più piccolo e meno costoso con uno schermo da 5,8 pollici e meno abbellimenti hardware. Altre voci parlano di bordi dritti invece di due lati curvi, nessun lettore di impronte digitali sullo schermo e nessun jack per cuffie

Samsung Galaxy Unpacked live streaming: Galaxy Fold pieghevole

Al momento, abbiamo alcune informazioni ufficiali che ci sono pervenute direttamente da Samsung, e che riguardano il tipo di piega che caratterizza il Galaxy F, ma anche la quantità di questi modelli prodotti, pari a 1 milione di unità. Infine, sappiamo anche lo smartphone pieghevole di Samsung sarà lanciato in tutto il mondo, e non sarà quindi prerogativa di mercati esclusivi.

Al Galaxy Unpacked verrà presentato il nuovo smartphone pieghevole che sarà caratterizzato da due display:

uno da 4,58 pollici sul lato anteriore

un altro da 7,3 pollici all’interno della piega.

Da quel che è stato riportato da uno dei rapporti sembrerebbe che il Galaxy Fold possa essere dotato di due batterie, con una capacità totale della batteria tra 5.000 e 6.000 mAh. Si dice anche che il telefono abbia 8 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB.

A questi dati ufficiali, si affiancano però tanti altri rumors, che vogliono il Galaxy F dotato di 12 GB di memoria Ram e di ben 1 TB di memoria interna, ed un conseguente prezzo finale assestato intorno ai 1500 euro.