I migliori regali di San Valentino tech per lui e per lei

Scegliere i migliori regali per San Valentino non è mai facile, ma se si punta sulla tecnologia, non si è mai banali. Qui una carrellata per lei e per lui

Arriva il 14 febbraio e ci si ingegna per trovare i migliori regali per San Valentino. San Valentino è alle porte e perciò chi è in una relazione sta già pensando a quale oggetto donare al proprio partner per l’occorrenza; date le ultime innovazioni tecnologiche e le tante scoperte recenti, un’idea originale è rappresentata dai regali di San Valentino tech. Con questo termine intendiamo tutti i gadget e i prodotti che negli ultimi tempi hanno catturato le attenzioni del mondo tecnologico. Ecco di seguito 10 idee per lui e per lei di regali di San Valentino tech da non farsi sfuggire per far felice la propria dolce metà.

I migliori Regali di San Valentino per lui

1. Cuffie e auricolari

Dopo l’exploit degli auricolari Airpods della Apple, molte persone hanno iniziato a tenere d’occhio le novità nel campo delle cuffie. Un regalo ideale per questo San Valentino per gli amanti della musica sono quindi gli auricolari wireless, di solito venduti in una custodia contenente una batteria ricaricabile in grado di garantire varie ore di riproduzione. Dei modelli interessanti oltre quelli della Apple sono gli auricolari Samsung Galaxy Pods e quelli di Beats by Dre. Le cuffie sono tra i migliori refali si San Valentino per lui (ma anche per lei diciamolo).

2. Occhiali tech

Se i Google Glass non vanno più di moda, gli occhiali da sole tech sperano in un destino diverso. Huawei e Bose hanno lanciato di recente degli occhiali smart che nascondono microfoni e altoparlanti collegati via Bluetooth. Anche in questo caso gli amanti della musica saranno contenti di ricevere questo dono tech. Occhiali e realtà aumentata si piazzano tra i migliori regali di San Valentino

3. Pixel Lovebox

San Valentino è la festa dell’amore perciò un’idea chiamata Lovebox non può mancare. Con questo nome si è fatta conoscere una scatola speciale con un cuore in stile pixel disegnato su un lato. Quando si riceve un messaggio dal partner, il cuore lampeggia e una volta aperta la scatola, uno schermo trasmette il messaggio alla persona amata. Ottimo regalo di San Valentino per romanticoni.

4. Visore AR

La realtà aumentata (Augmented Reality in inglese) è indicata come il futuro della tecnologia, soprattutto nel mondo dei videogiochi. Se questi ultimi sono fra i passatempi preferiti del vostro fidanzato o marito, un visore AR come Oculus di Facebook è il regalo da cercare. Bisogna valutare che certamente è uno dei migliori regali di San Valentino, ma il partner quando lo userà si isolerà, pensateci bene.

5. Drone

Si parla tanto di droni, ma per adesso non sono ancora diventati uno strumento per i cittadini comuni. Qualcosa forse cambierà nei prossimi anni, perciò anticipate la tendenza regalando un piccolo drone facilmente comandabile che può costare anche meno di 100 euro come quelli della gamma Makerfire. Il drone è la versione anni 2.000 dell’automobilina radiocomandata, un bellissimo regalo di San Valentino

Migliori regali di San Valentino per lei

1. Borraccia tech

Ormai si parla perfino di “Smart Water”, ma in questo caso sono le borracce e non il loro contenuto a essere intelligenti. Bottiglie come H20Pal e Ozmo Active hanno dispositivi interni che permettono un collegamento allo smartphone e possono indicare la quantità di liquido bevuto e altri dati importanti per la salute. Ovviamente va benissimo anche per lui, i regali di San Valentino che rispettano la natura sono sempre benvenuti

2. Smartwatch

Dopo i braccialetti in stile Fitbit, la nuova moda femminile nel campo tech si è lanciata sugli smartwatch. Samsung e Apple hanno già i loro noti modelli, ma di recente anche brand della moda come Fossil e Michael Kors hanno fatto debuttare degli orologi che si collegano al telefono e sono ideali per essere abbinati a un outfit femminile. C’è l’imbarazzo della scelta e ce ne sono per tutte le tasche, per questo entrano nelal lista dei migliori regali per San Valentino.

3. Vaso da fiori tech

Persino vasi da fiori e strumenti per il giardinaggio si sono evoluti fino a poter essere collegati a telefoni o computer. Se vostra moglie ha il pollice verde, cercate i prodotti Bora Flowerpot o Planter Lua che non solo fanno crescere le piante in un ambiente salutare, ma sono in grado di riprodurre musica ed effetti luminosi. In fondo un fiore (o un vaso per fiori) è sempre tra i migliori regali di San Valentino

4. Ministampante

Le stampanti in miniatura sono piccoli dispositivi che si collegano a uno smartphone o un tablet tramite Bluetooth e danno la possibilità di stampare le foto preferite. L’app Canon Mini Print ad esempio consente inoltre di essere creativi applicando i filtri per personalizzare gli scatti.

5. Guanti smart

Il 14 febbraio di solito fa freddo e perciò un regalo di San Valentino tech perfetto è rappresentato da dei guanti smart. Così vengono chiamati i prodotti da mettere sulle mani che si riscaldano attraverso la porta Usb di un pc. Una soluzione comoda e innovativa per un dono amorevole. Qui si unisce tradizione (i guanti) all’innovazione (USB) ottimi regali per San Valentino.

