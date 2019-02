Huawei P30 e P30 Pro hanno finalmente una data ufficiale

Comunicato via Twitter l’evento stampa dedicato ai nuovi Huawei P30 e P30 Pro: come lo scorso anno, la presentazione è prevista per fine marzo.

Huawei ha comunicato via Twitter la data di presentazione ufficiale dei suoi nuovi P30 e P30 Pro: lo scontro diretto con Samsung per il momento è rimandato.

Siamo ormai alle porte del primo intenso appuntamento dell’anno nell’ambito degli smartphone: le nuove proposte dei vari OEM di tutto il mondo avranno modo di darsi battaglia a suon di tecnologia a partire dai prossimi giorni.

Ma se domani sarà il giorno di Samsung, per la presentazione dei suoi nuovi Galaxy S10 e del suo attesissimo smartphone pieghevole, e anche di Xiaomi che ha deciso di rubare la scena ai coreani con le sue nuove offerte, Huawei è di diverso avviso.

La compagnia cinese ci aveva messo a conoscenza di un evento in programma per il 24 febbraio, ma non si tratta dell’appuntamento per svelare al mondo i nuovi Huawei P30 e P30 Pro, bensì della conferenza stampa riservata alla presentazione ufficiale dello smartphone pieghevole di Huawei.

E la nuova famiglia di top di gamma?

Sarà ufficializzata – come lo scorso anno – alla fine del prossimo mese: il 26 marzo a Parigi Huawei alzerà il sipario dai suoi nuovi gioielli tecnologici.

L’annuncio via Twitter

La società ha annunciato l’evento attraverso un tweet, che riporta lo slogan “Rules were made to be rewritten”, e con alte probabilità il riferimento, poco velato, è tutto per il settore della fotografia da smartphone.

Se l’anno scorso, infatti, Huawei ha sorpreso con le tre fotocamere installate sul suo top di gamma P20 Pro, quest’anno non mancheranno i colpi di scena: Huawei P30 dovrebbe presentare anch’esso una tripla fotocamera posteriore, mentre la punta di diamante P30 Pro arriverebbe addirittura a quattro sensori fotografici.

Le tre fotocamere sembrano avere una risoluzione rispettiva di 40, 20 e 8 megapixel, con obiettivi standard, grandangolo e teleobiettivo, per uno zoom ottico di 5x capace di arrivare a 10x.

La chicca sembrerebbe essere una struttura a periscopio dello zoom ibrido: come si può notare dal brevissimo video postato insieme al tweet, i nuovi P30 dovrebbero garantire ingrandimenti di alta qualità.

Per quanto riguarda P30 Pro, comunque, la quarta fotocamera dovrebbe impiegare la tecnologia ToF, o meglio Time-of-Flight, necessaria per cogliere la profondità delle scene e restituire un effetto tridimensionale agli scatti.

Cosa ci aspettiamo da Huawei P30 e P30 Pro

Per il momento siamo ancora nell’ambito delle speculazioni, tuttavia i nuovi smartphone di Huawei potrebbero essere caratterizzati da display OLED da 6.1 pollici nel modello standard, e da 6.5 pollici per il P30 Pro, con lettore di impronte digitali under-display, processore di casa Huawei Kirin 980, 8 e 12 GB di memoria RAM, 128 e 256 GB di memoria interna.

Tutti i dettagli saranno quindi ufficializzati durante l’evento stampa dedicato a Parigi il 26 marzo.