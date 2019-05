Nuovi Google Glass Enterprise Edition 2: cosa fanno, quanto costano

Google ha annunciato i nuovi Google Glass Enterprise Edition 2, una nuova versione del suo visore per realtà aumentata focalizzata sul business. Il prezzo sarà di 999 dollari

Google ha annunciato una nuova versione del suo visore per realtà aumentata Google Glass Enterprise 2, focalizzato sul business, che sta ottenendo lo status di prodotto Google ufficiale, invece che di semplice esperimento. I Google Glass Enterprise Edition 2 costeranno $999, anche se, come il suo predecessore, non verrà venduto direttamente ai consumatori. Dispone di un nuovo processore, di una fotocamera migliorata, di una porta USB-C per una ricarica più rapida e di molti altri aggiornamenti.

Per il momento, Google non sta posizionando i nuovi Glass Enterprise Edition 2 come prodotto consumer, ma sembra aspettarsi un aumento delle vendite rispetto al passato. Il dispositivo è stato spostato dalla casa madre di Google Alphabet X alla famiglia di prodotti Google, consentendo a Google “di soddisfare le richieste del mercato in crescita per wearable sul posto di lavoro”, stando a quanto si legge su un post sul blog dell’azienda.

Google Glass Enterprise Edition 2: come sono

Il design di base dei Google Glass non è cambiato molto: si tratta ancora di un display heads-up relativamente semplice (non un headset di realtà mista in stile HoloLens di Microsoft) che però ha ottenuto un aumento nella potenza di elaborazione con il chip Snapdragon XR1 di Qualcomm, progettato per la realtà aumentata e virtuale. Google afferma che con la potenza dell’XR1, il nuovo visore Glass può incorporare “computer vision e funzionalità avanzate di machine learning”. Google ha già rilasciato uno strumento di visione artificiale focalizzato sul consumatore chiamato Lens, che offre funzioni come la traduzione della segnaletica e consigli sui ristoranti.

Google sta, inoltre, aggiungendo nuovi elementi di sicurezza ai Google Glass in collaborazione con Smith Optics, oltre a una batteria più capiente e altri componenti aggiornati. Glass adesso funziona anche con Android, con il supporto per Android Enterprise Mobile Device Management.

La storia dei Google Glass

Il dispositivo Google Glass era originariamente pensato come un visore per la realtà aumentata per il mercato di massa, ma dopo le più recenti problematiche relative alla privacy e alle funzionalità, Google lo ha reinventato come strumento per chirurghi, operai e altri professionisti. Big G afferma che le aziende hanno riportato “tempi di produzione più rapidi, qualità migliorata e costi ridotti” grazie all’utilizzo di Glass per l’elaborazione a mani libere e la risoluzione dei problemi. L’originale “Explorer Edition” costa $1.500, quindi, seppur il costo di $999 dell’Enterprise Edition 2 non sia esattamente economico, è comunque significativamente più accessibile.

Google Glass Enterprise Edition 2: la concorrenza

Anche diverse altre aziende stanno lavorando a visori per la realtà aumentata incentrati sulle imprese, tra cui Microsoft, Vuzix ed Epson. Nel frattempo, l’AR focalizzata sul consumatore non è arrivata molto lontano, nonostante l’esistenza di visori intelligenti come i North Focals. Spostare i Glass dal programma X sembra un segnale di fiducia da parte di Google, ma per ora non c’è alcun indizio che il dispositivo arriverà a un pubblico più ampio.

Nuovi Google Glass Enterprise Edition 2: cosa fanno, quanto costano - Ultima modifica: da