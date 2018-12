Una fuga di notizie ha lascito trapelare dettagli relativi al lancio del nuovo Samsung Galaxy S10, inclusa data di rilascio rivelatore, dimensioni e prezzi per il Regno Unito

Alcuni dettagli del nuovo telefono sono già venuti fuori, come il design, le dimensioni e i dettagli su connettività 5g e telecamere, ma in base a voci più recenti di fonti presso rivenditori di tecnologia, ulteriori dettagli sono emersi e riguardano alcuni aspetti, incluse dimensioni, spazio, schermo, varianti e persino i prezzi previsti per il Regno Unito.

Samsung Galaxy S10: uscita

Il Samsung Galaxy S10 (come si può supporre si chiamerà, anche se viene ancora chiamato “Beyond” in Samsung, quindi c’è una possibilità che il nome pubblico finale sarà qualcos’altro) verrà lanciato in un evento Samsung Unpacked prima del Mobile World Congress 2019, il 20 di febbraio.

Il telefono sarà disponibile per il preordine a partire da quella data e verrà quindi rilasciato venerdì 8 marzo.

Samsung Galaxy S10 Caratteristiche tecniche

Le voci attendibili sostengono che ci saranno tre versioni di S10: la versione normale, una versione Plus e una versione piatta ed è interessante sapere che stanno riportando lo schermo non curvo sul mercato.

Come già si sospettava, il Samsung Galaxy S10 avrà il display Infinity O, ovvero il design dello schermo quasi fino ai bordi con foro realizzato nella parte anteriore dello schermo per contenere la fotocamera selfie ed evitare di avere una “notch”. Samsung ha appena, d’altronde, annunciato un telefono con questa specifica: il Galaxy A8.

Come per il Huawei Mate 20 Pro, il nuovo Galaxy S10 sarà in grado di caricare in modalità wireless altri dispositivi con una funzione che chiamano Powershare. Tuttavia, non sono ancora note le dimensioni della batteria.

Il Samsung Galaxy S10 dispone di uno scanner per impronte digitali su schermo, come precedentemente rivelato da Evan Blass.

Few preliminary Galaxy S10 details: – "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).

– Ultrasonic, in-display FPS

– Three rear cameras (standard/wide/tele)

– One UI over Android Pie — Evan Blass (@evleaks) November 13, 2018

Piuttosto che il più economico sensore ottico di impronte digitali su telefoni come il OnePlus 6T, userà le onde ultrasoniche per leggere le creste del dito in 3D, che è molto più sicuro rispetto all’immagine 2D che uno scanner ottico raccoglie facendo rimbalzare la luce sul dito.

Come si sospettava, non ci saranno scanner per iride sul modello Galaxy S10: nessuna novità sul riconoscimento facciale, però.

Samsung Galaxy S10: schermo

La versione normale del Samsung Galaxy S10 avrà uno schermo da 6,1 pollici. Il Plus (o in qualsiasi modo verrà chiamato) disporrà di uno schermo da 6,4 pollici, mentre la versione “piatta” più economica del telefono sarà di 5,8 pollici.

Questa informazione corrisponde alle dimensioni dello schermo trapelate tramite Evan Blass da un produttore di custodie la settimana scorsa.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb — Evan Blass (@evleaks) December 8, 2018

Un’altra fuga di notizie suggerisce che il telefono avrà ancora un normale jack da 3,5 mm per le cuffie, ma non se ne ha ancora conferma.

Samsung Galaxy S10 prezzo

Alcune altre notizie su questo frangente, almeno per gli utenti UK, ma la cosa potrebbe trasportarsi anche in Italia.

La versione piatta da 5,8 pollici del modello Galaxy S10 disporrà di 128 GB di spazio di archiviazione e il prezzo di vendita al dettaglio dovrebbe essere di 669 sterline.

La versione regolare curva dell’S10, con il suo schermo da 6,1 pollici, sarà disponibile con una scelta fra 128 GB o 512 GB di memoria a £ 799 e £ 999, rispettivamente.

L’S10 Plus è davvero un top di gamma anche nei prezzi: ci sarà una versione da 128 GB per £899, una versione da 512 GB che supera la barriera delle mille sterline, a £1099, e un modello da 1 terabyte per un prezzo da capogiro di £1399.

Samsung Galaxy S10: 5G

Mentre sappiamo da un leak precedente che l’S10 avrà probabilmente tre telecamere sul retro, non abbiamo ancora ulteriori informazioni su questo fronte, o se includerà il sensore a 48MP che è stato recentemente annunciato, tuttavia, non sembra che abbia quattro telecamere come il Galaxy A9 già annunciato.

Sappiamo che, non sorprendentemente, i servizi 5G non saranno disponibili sul S10 al momento del lancio, o nel primo trimestre del 2019, anche se potrebbe essere successivamente introdotta la compatibilità.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni e Samsung non ha rilasciato commenti ufficiali in merito, forse dovremo aspettare febbraio.