Le tecnologie emergenti per il 2019 sono quelle che abbiamo già intravisto nel 2018, ma che saranno determinati nel 2019, le nuove tecnologie che rappresenteranno reali cambiamenti.

Tecnologiche emergenti 2019

Il 2018 è stato sicuramente un anno di trasformazione per l’innovazione tecnologica. Abbiamo visto lo sviluppo precoce del computing ambientale, il teletrasporto quantistico, i mantelli dell’invisibilità, i progressi della genomica e persino i robot. Certo, non stiamo andando in giro con macchine volanti, ma ci siamo più vicini.

Nel 2019 continueremo il percorso di trasformazione e si espanderà ancora di più nell’adozione di tecnologie all’avanguardia. Cosa ci riserva il futuro a breve termine? Si può pensare a quattro tecnologie emergenti per il 2019 che avranno un impatto significativo sulle nostre vite nel 2019.

1. Internet of Things e Smart Cities

Tra le tecnologie emergenti del 2019 c’è L’Internet of Things (IoT), quindi i dispositivi e le apparecchiature che sono leggibili, riconoscibili, localizzabili, indirizzabili e/o controllabili via internet.

Questo include tutto, dagli elettrodomestici, alla tecnologia indossabile fino alle auto. Oggigiorno se un dispositivo può essere acceso, molto probabilmente può essere connesso a Internet. I dati possono essere condivisi rapidamente attraverso una moltitudine di oggetti e dispositivi aumentando la velocità delle comunicazioni.

Cisco, che definisce “l’Internet of Things” “Internet of Everything”, prevede che, entro il 2020, 50 miliardi di dispositivi (inclusi i nostri smartphone, elettrodomestici e apparecchiature per ufficio) saranno connessi in modalità wireless tramite una rete di sensori a Internet.

Legata all’IoT c’è un’altra area che rappresenta una delle tecnologie emergenti del 2019: la “Smart City” ovvero la creazione di un’infrastruttura pubblica/privata per realizzare servizi e attività che proteggono i cittadini e facilitano la vita quotidiana nelle aree urbane. Il concetto di Smart Cities integra le comunicazioni wireless (5G), trasporti, energia, risorse idriche, raccolte di rifiuti, tecnologie per la costruzione intelligente e tecnologie e servizi di sicurezza. Sono le città del futuro.

L’IoT è l’ingranaggio delle Smart City che integra queste risorse, tecnologie, servizi e infrastrutture. La società di ricerca Frost & Sullivan stima che il potenziale di mercato globale combinato dei segmenti Smart City (trasporti, sanità, edilizia, infrastrutture, energia e governance) sia di $1.5 trilioni.

2. Intelligenza artificiale (AI)

Non c’è dubbi che l’AI sia una delle tecnologie emergenti del 2019. L’intelligenza artificiale, il machine learning, l’interfaccia uomo-macchina e la realtà aumentata non sono più fantascienza. I progressi tecnologici ci consentono di ottenere informazioni più approfondite basate sui dati.

Il dibattito etico sull’AI è fervido sulle implicazioni pericolose legate alle future intelligenze artificiali che potrebbero pensare come umani (o anche meglio) e prendere le proprie decisioni in autonomia, anche se i peggiori scenari sono, al momento, improbabili.

Nonostante questo, la creazione di un’entità di tipo “Hal”, come viene rappresentata nel film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio, non è del tutto inverosimile.

La stragrande maggioranza dei dati digitali non è strutturata, ma si tratta di una complessa trama di immagini, testi, video e altri formati di dati. Le stime suggeriscono che l’80-90 percento dei dati mondiali non è strutturato e cresce ad un ritmo sempre più rapido ogni giorno.

Per iniziare a dare un senso a questi dati, sono necessarie tecnologie avanzate e l’intelligenza artificiale è il mezzo con cui questi dati possono essere efficacemente elaborati ed è già parte della nostra vita quotidiana.

Nel 2019, aziende e governi continueranno a sviluppare tecnologie che distribuiscono software d’intelligenza artificiale e di apprendimento automatico a milioni di processori e computer in tutto il mondo. La domanda è quanto siamo lontani da un “Hal” con capacità di analisi umane, ma emozioni tecnologiche? Non lo sappiamo, ma certamente vedremo molto di più nel 2019 da queste nuove tecnologie.

3. Quantum Computing

Il mondo dell’informatica ha assistito a grandissimi progressi dall’invenzione del calcolatore elettronico negli anni ’60. Gli ultimi anni nella storia dell’elaborazione delle informazioni sono stati particolarmente vivaci. Quello che una volta era considerato una fantasia fantascientifiche ora si è trasformato in realtà tecnologiche e i computer classici sono diventati sempre più veloci e capaci e i nostri dispositivi più piccoli e adattabili.

Una delle tecnologie emergenti per il 2019 è il computer quantistico. Stiamo iniziando a vedere un’evoluzione oltre il classico computing verso una nuova era dei dati denominata quantum computing. Si prevede che il calcolo quantistico accelererà la strada verso il futuro, influenzando il panorama dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati. La potenza e la velocità del calcolo quantistico ci aiuteranno a risolvere alcune delle sfide più grandi e complesse che affrontiamo.

Nel descrivere le tecnologie emergenti Gartner definisce il calcolo quantistico come: “l’uso degli stati quantici atomici per effettuare il calcolo. I dati sono contenuti in qubit (bit quantistici), che hanno la capacità di contenere tutti gli stati possibili simultaneamente. I dati contenuti nei qubit sono influenzati dai dati contenuti in altri qubit, anche se fisicamente separati. Questo effetto è noto come entanglement.” Semplificandone la descrizione, i computer quantistici usano bit quantistici o qubit invece di usare bit binari tradizionali di uno e zero per le comunicazioni digitali.

Il futurista Ray Kurzweil ha affermato che l’umanità sarà in grado di “espandere la portata della nostra intelligenza per un miliardo di volte” e che “il potere dell’informatica raddoppia, in media, ogni due anni”. Recenti scoperte di fisica, nanotecnologia e scienza dei materiali ci hanno portato in una realtà informatica che non avremmo potuto immaginare dieci anni fa.

Nel 2019 ci avvicineremo maggiormente verso la realizzazione di strumenti come computer quantistici e questa sarà una delle tecnologie emergenti più significative.

4. Cybersecurity

Molte aziende, organizzazioni e agenzie sono state violate per tutto il 2018, nonostante gli investimenti in sicurezza informatica. Le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate e pericolose ogni anno che passa. L’azienda Gemalto ha stimato che le violazioni di dati ( i data breach) avvenute hanno compromesso circa 4,5 miliardi di record nella prima metà del 2018 e uno studio dell’Università del Maryland ha scoperto che gli hacker ora compiono un attacco, in media, ogni 39 secondi.

Nel 2019 ci troveremo di fronte a una nuova e più sofisticata serie di sfide alla sicurezza fisica e alla cybersecurity (inclusi nuovi strumenti automatici in mano ad hacker) che rappresentano un rischio significativo per persone, luoghi e attività commerciali. I Cyber-criminali sono terroristi, criminali, hacker, criminalità organizzata, individui malevoli e, in alcuni casi, stati nazionali. Un attacco totale che renderà la Cyber security una delle tecnologie emergenti del 2019, nessuno ne potrà fare a meno.

Il fisico si è fuso con il digitale nell’ecosistema della sicurezza informatica. Più digitalmente interconnessi diventiamo nel nostro lavoro e nelle nostre vite personali, più diventeremo vulnerabili e adesso tutti e tutto ciò che è connesso può essere un obiettivo.

Affrontare le cyber-minacce del 2019 richiederà non solo nuove tecnologie, ma anche l’adozione di una migliore strategia e maggiore consapevolezza nella gestione dei rischi da parte del settore pubblico e di quello privato.

Tecnologie emergenti 2019: benefici e rischi

Queste tematiche affrontate sono solo la punta dell’iceberg, poiché siamo veramente nel bel mezzo di un cambio di paradigma nella conoscenza scientifica applicata e nella tecnologia. Siamo entrati in una nuovo rinascimento digitale, uno sviluppo tecnologico accelerato che sta trasformando la nostra civiltà. Con i benefici arrivano però anche dei rischi e con tutte queste innovazioni, non possiamo permetterci di perdere il controllo.