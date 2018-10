Nonostante l’anno non sia ancora finito, ecco una prima lista ” best tech 2018 “. Siamo a metà del ciclo tecnologico consumer autunnale, quel periodo tra il lancio di iPhone XS e XS Max di settembre e il Black Friday. C’è ancora molto da aspettarsi, incluso il prossimo Google Pixel 3 e anche un secondo annuncio di Apple relativo a un nuovo iPad. Ma per la stragrande maggioranza dei consumatori di tecnologia, ad eccezione degli appassionati estremi di Android o iPad, la wishlist tecnologica di fine anno dovrebbe già essere pronta, dopo sei settimane di rivelazioni di gadget tecnologici, inclusi dispositivi per la smart home di Amazon appena rilasciati e potenti laptop che sono maturi per l’uso.

Il meglio della tecnologia 2018, almeno fino a ora.

1. Best Tech 2018 – Amazon Echo Dot Terza Generazione

Ecco la nuova creazione Alexa: Amazon ha rilasciato una terza versione suo altoparlante smart compatto durante un lancio a sorpresa del prodotto a settembre e sta migliorando quello che l’ultimo Echo Dot aveva già padroneggiato.

Se stai cercando un altoparlante intelligente a prezzi accessibili che non lesina sulla qualità del suono, è proprio questo.

Questo dispositivo va alla pari con Google Home Mini dell’anno scorso.

2. Best Tech 2018 – MacBook Pro 2018 con processore Core i7

I nuovi MacBook di Apple con processori Core i9 hanno accusato alcuni gravi problemi di throttling. Ma anche dopo aver distribuito una soluzione a luglio, è consigliabile comunque scegliere la variante i7 più economica.

Questa versione include un display da 15 pollici, chip Intel a sei core, fino a 32 gigabyte di RAM e un massimo di 4 terabyte di capacità di archiviazione. Questo tipo di memoria può contenere 1.000 ore di filmati e circa 620.000 foto che rendono questo computer una scelta eccellente per gli utenti di computer portatili o gli editori di video che devono gestire file di grandi dimensioni.

L’i7 è più che in grado di gestire il lavoro quotidiano, ma può anche gestire attività impegnative come la progettazione di modelli 3D.

3. Best Tech 2018 – Samsung Galaxy S9 +

Samsung ha rilasciato il Galaxy Note 9 in estate, che ha attirato molta attenzione da parte dei media, ma il suo phablet Galaxy S9+ è probabilmente il migliore per i soldi spesi.

I due dispositivi hanno la stessa CPU e il modello S9+ ha anche una densità di pixel superiore con 529 PPI rispetto ai PPI 516 del Note 9. Ciò significa immagini leggermente più nitide.

Certo, il Note 9 ha 0,2 pollici in più di schermo e può contenere 1 TB di memoria, ma per una cifra più bassa e funzionalità di archiviazione Cloud, il modello S9+ essenzialmente provvede a qualsiasi necessità da uno smatphone.

4. Best Tech 2018 – Axum Gear Cuffie True Wireless

AirPods è senza dubbio una scelta popolare di auricolari bluetooth, soprattutto per gli utenti Apple. Gli auricolari wireless True di Gear di Axum offrono la stessa portabilità, design elegante, durata della batteria paragonabile e resistenza superiore al sudore.

Le cuffie Axum forniscono 3 ore di durata della batteria con una sola carica, con la custodia di ricarica con 6 cariche in più, arrivando a un totale di 21 ore. Gli AirPod sono pubblicizzati come aventi una durata della batteria fino a 24 ore con il loro case. Detto questo, non sono propagandati per essere a prova di sudore, mentre la coppia di auricolari Axum sono specificamente realizzati per allenamenti duri.

5. Best Tech 2018 – Laptop Lenovo Yoga 920

Ti senti più un utente PC? Il Lenovo Yoga 920 è progettato specificamente per darti tutta la potenza di cui hai bisogno e allo stesso tempo consentire funzionalità simili al touchscreen di tablet famosi. Lo schermo può essere girato fino in fondo per iniziare a usarlo come un touchpad per disegnare o semplicemente prendere appunti.

Il laptop ha un display da 13.9 pollici e un processore i7 Core e capacità di storage fino a 1TB.

6. Best Tech 2018 – Apple Watch Serie 4

Apple ha rinnovato Apple Watch con un campione nel mercato della salute dei consumatori e ha fatto colpo. Si stima che il mercato dei dispositivi indossabili si avvicini a superare i $51,5 miliardi entro il 2022, il doppio del PIL dell’Islanda nel 2016, suggerendo che molti utenti stanno iniziando a integrare questi gadget nella loro vita quotidiana, invece di averli semplicemente come un dispositivo appariscente.

Apple Watch Serie 4 è più grande del suo predecessore e offre nuove funzionalità, come un monitor cardiaco a elettrocardiogramma incorporato e il rilevamento delle cadute.

Se stai cercando di monitorare con precisione la tua routine di allenamento o anche solo tenere traccia della salute del cuore, questa è la chiara scelta che si eleva al di sopra del resto nel mercato dei wearables.

La serie 4 non è sicuramente low cost, ma è decisamente un ottimo dispositivo con funzionalità anche mediche.

7. Best Tech 2018 – Instant Pot

Anche se questo fornello elettrico è stato rilasciato l’anno scorso, la sua popolarità è arrivata fino al 2018 vendendo più di 300.000 unità durante il Prime Day. L’elettrodomestico da cucina multifunzione combina le funzionalità di una pentola a pressione che consente agli utenti di preparare stufati, zuppe e salse semplicemente agitando gli ingredienti e premendo alcuni pulsanti. Questo dispositivo di cottura utilizza un chip per calibrare il tempo di cottura, la temperatura e la pressione per quattro parametri di cottura preimpostati.