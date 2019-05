WordPress 5.2, l’uscita è slittata di circa 10 giorni. I buzz su Wordpress 5.2 sono frequenti. Accanto a WordPress 5.2 appare la scritta “Release Candidate”

WordPress 5.2, la data di uscita è slittata ancora di circa 10 giorni. Le voci girano e i buzz su WordPress 5.2 sono sempre più frequenti. Accanto a versione di WordPress appare la scritta “Release Candidate” che non è il nome della versione, come qualcuno ha pensato, ma significa che il nuovo modello è pronto per il rilascio. Eppure la community di WordPress, dal proprio blog, chiede collaborazione. Serve testare ancora la nuova versione visti i milioni di utenti e i migliaia di plug-in e temi esistenti.

Se sei uno sviluppatore di plug-in e di temi WP, ora o mai più, è il momento di testare la release di WordPress 5.2.

Esistono ben due modi per testare WordPress 5.2:

Puoi testare il plug-in di WordPress Beta Tester

Oppure puoi scaricare la “Release Candidate” in versione zippata.

Vuoi sapere quali sono le novità di WordPress 5.2?

Questa versione offre strumenti ancora più sostanziosi per riconoscere e risolvere problemi di configurazione ed errori inevitabili. Caratteristica fondamentale per il lavoro degli sviluppatori, ma anche per chi si gestisce il sito in modo autonomo. Questi strumenti di controllo dello stato del sito e di prevenzione da errori PHP, sono dotati di funzionalità interamente nuove, che ti garantiscono la sicurezza se riscontri difficoltà con plug-in o temi sul tuo sito. Inoltre, sono state aggiornate le icone disponibili nella dashboard, nuove considerazioni sull’accessibilità per chiunque usi tecnologie assistive.

Per poter installare WordPress 5.2 però sarà richiesto la versione di PHP 5.6.20 in avanti. Ti conviene considerare la versione 7.2, perché le versioni precedenti, comprese la 5.6 e la 7.0, sono già a fine vita, e questo si evince anche dal fatto che non ricevono più nemmeno gli aggiornamenti di sicurezza. Per la 7.1, invece la fine è prevista per la fine del 2019. Mentre con la versione PHP 7.3, bisogna andare cauti perché non tutti gli hosting l’ha messa a disposizione e qualche tema e plug-in potrebbero creare problemi di compatibilità.

Ti è venuta la curiosità di testare plugin e temi contro WordPress 5.2?

Se incontri difficoltà posta nei forum di supporto in modo che la grande community di WordPress possa capire la tipologia del problema e risolverla prima della versione finale. Durante il tester, pensi di aver trovato un bug?, puoi postare nell’area Alpha / Beta nei forum di supporto oppure scrivere un bug report in WordPressTrac dove potrai trovare una lista di bug già scoperti da altri utenti. Come sempre non poteva mancare la pubblicazione della Guida sul campo di WordPress 5.2 contenente i dettagli delle principali modifiche. Noi sicuramente ci faremo travolgere dalla curiosità e ti daremo presto aggiornamenti in merito alla nuova release.

