Ecco la lista di quelli che secondo noi sono stati i 7 migliori smartphone del 2018, i più riusciti, quelli che vale davvero la pena comprare.

I migliori smartphone del 2018 – OnePlus 6T

Questo è un telefono di grande qualità, anzi, probabilmente, per molte ragioni, anche il miglior smartphone del 2018, e uno dei migliori smartphone di sempre. Un aspetto che lo fa salire subito in cima alla classifica è che il OnePlus 6T ha la stessa potenza e le stesse caratteristiche, o quasi, di quegli smartphone super-costosi alla metà del prezzo, infatti si trova anche in Italia sui circa €580, ma è reperibile altrove anche a prezzo minore.

Ha un design fenomenale, una fotocamera molto buona ed è lo smartphone più veloce tra tutti gli smartphone di cui siamo a conoscenza. Il 2% delle funzionalità dei grandi smartphone che OnePlus 6T non ha è che non include alcuna valutazione ufficiale di resistenza all’acqua e nessuna ricarica wireless. Ma se quelle cose non valgono qualche centinaio di dollari in più per te, allora il OnePlus 6T è la scelta giusta.

I migliori smartphone del 2018 – Google Pixel 3

Google Pixel 3 è tra i migliori smartphone 2018 perché è davvero un gran bel telefono. Si tratta dello smartphone Google dotato di una fotocamera davvero eccellente. Ha due fotocamere selfie nella parte anteriore: una è una normale fotocamera selfie, l’altra è una fotocamera selfie ultra-wide, ed è davvero fantastica, significa che si possono includere più persone nei selfie, ma anche più dettagli del contesto circostante.

Con questo modello si ottiene un telefono Google con la versione pura e pulita di Android, quindi l’esperienza realmente Google di Android, una soluzione altamente performante pronta per essere sempre aggiornata per prima. Il prezzo è di €899, è difficile considerarlo un affare; il cartellino col prezzo è davvero difficile da digerire. Il Google Pixel 3 è, comunque, la soluzione migliore per qualsiasi fan di Android in versione pulita, aggiornata e stabile e per gli utenti iPhone che stanno cercando di redimersi e provare la competizione al suo meglio.

I migliori smartphone del 2018 – iPhone XS

È per i fan dell’iPhone che non accetterebbero niente di diverso da un iPhone, il meglio di Apple: l’iPhone XS

L’aspetto fondamentale è il sistema operativo è iOS – ora alla 12esima release: è un sistema operativo che riesce sempre a essere semplice. Si tratta anche di un telefono molto ben progettato, la sensazione è di tenere in mano un gioiello, un bene di lusso e questo fa sentire bene molte persone. Il prezzo di partenza, però, è di €1.189,00 per la versione standard base, non esattamente economico. Ma la cura con cui è costruito le innovazioni che ha portato lo fanno entrare di diritto tra i migliori smartphone del 2018.

I migliori smartphone del 2018 – iPhone XR

L’iPhone XR, invece, è per i fan di iPhone che non vogliono spendere quasi €1.200 per la versione base di un nuovo iPhone. A partire da “soli” €880 per un’esperienza molto simile all’iPhone XS e XS Max ed è per questo che merita un posto tra i migliori smartphone del 2018.

Con questo dispositivo si riceve un bellissimo, grande schermo a un prezzo più contenuto del fratello top di gamma ed è disponibile in più di colori. L’XR, però, non ha un display OLED, anche se non è una cosa che si nota particolarmente.

I migliori smartphone del 2018 – Galaxy S9 e del Galaxy Note9

Sono telefoni abbastanza simili, il Note9 ha solo uno stilo e alcune funzioni in più, proprio legate alla S-Pen.

Si tratta di dispositivi eccellenti e dai dettagli rifiniti, sono molto ben progettati e, probabilmente, dispongono dei migliori schermi attualmente disponibili sul mercato. Il Galaxy S9 e il Galaxy Note9 sono per gli appassionati di funzionalità, per la persona che vuole tutto, senza rinunciare a nulla. Certo, Per questi vantaggi bisogna essere disposti a pagarne il prezzo, perché sono anche dei telefoni costosi. Detto questo, il Galaxy S9 è stato rilasciato un po’ di tempo fa e, insieme al Note9, stanno gradualmente scendendo di prezzo, mantenendo la qualità. Il modello S9 si trova già a circa €550 e il Note9 sopra gli €800

Se si vuole uno scanner di impronte digitali, il riconoscimento facciale, la ricarica veloce, la ricarica wireless, la resistenza all’acqua, il super slow-mo, solo per citare alcune funzioni, questi, sono i dispositivi giusti, non si fanno mancare niente ed è per la loro ricchezza di funzioni che sono tra i migliori smartphone del 2018.

I migliori smartphone del 2018 – LG V40

L’LG V 40Funziona bene, ha una skin Android abbastanza leggera, ha cinque fotocamere in totale, decisamente non poche. La maggior parte dei cellulari ha due fotocamere, forse tre, ma questo ne ha cinque ed è per questo che il telefono LG è per chi che vuole la massima versatilità nel fotografare con uno smartphone: ha l’obiettivo normale, l’obiettivo con zoom, così come un obiettivo ultra-wide. Gli altri due obiettivi sono nella parte anteriore: una è una fotocamera per selfie ad normale, ma ha anche una fotocamera selfie grandangolare. Questa dotazione di prim’ordine lo fa entrare nella ristretta lista dei migliori smartphone del 2018.

Da non dimenticare, LG V40 ha un jack per le cuffie e di questi tempi si sta estinguendo molto rapidamente. Il motivo per cui si cita il jack per cuffie di LG è perché suona meglio di qualsiasi altro smartphone. LG ha inserito un convertitore DAC di alta qualità, digitale-analogico. Per un buon audio è il dispositivo da scegliere, anche se il prezzo di lancio (ormai datato) di circa €900 è un po’ esagerato per i benefici che apporta all’utente medio.

Per essere onesti, non esiste un telefono perfetto, ma si può decidere quale caratteristica specifica o set di funzioni sia la migliore per ogni individuo: ogni telefono fa davvero una o due cose, davvero bene, quindi bisogna scegliere quello che si vorrebbe che facesse meglio, soprattutto se non si vuole spendere un occhio della testa.