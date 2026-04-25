AI slop, il 52% del web è ormai generato dall’AI: cosa significa per aziende, SEO e cultura

AI slop, parola dell’anno 2025 di Merriam-Webster e Macquarie. Il 52% dei nuovi articoli online è generato dall’intelligenza artificiale, il 51% del traffico web viene da bot. Cronaca di una saturazione che sta ridisegnando il digitale, dal content marketing alla SEO

Ai Slop ovvero… Tralalero Tralala, Ballerina Cappuccina, Tung Tung Tung Sahur. Chi ha meno di dieci anni, questi nomi li conosce, se ne hai di più e hai bambini, li conosci attraverso di loro, se non li conosci, congratulazioni, sei sopravvissuto al primo grande fenomeno culturale globale interamente prodotto dall’AI generativa, partito proprio dall’Italia e diventato meme planetario al punto che la vodka Svedka, durante il Super Bowl LX di febbraio 2026, ha mandato in onda uno spot interamente in stile Italian Brainrot per cinque milioni di dollari di slot pubblicitario. Personaggi grotteschi, nonsense iperverbali, animazioni caricaturali generate in pochi secondi.

È il volto pop di un fenomeno che ha un nome tecnico molto meno divertente: AI slop. La parola dell’anno 2025 secondo Merriam-Webster, Macquarie Dictionary e American Dialect Society. Tre dizionari, tre continenti, stessa scelta. Non capita spesso. Capita quando un fenomeno smette di essere percepito come trend di nicchia e diventa la lente attraverso cui leggiamo l’esperienza quotidiana del web.

AI slop, cosa significa e perché è la parola dell’anno 2025

Slop in inglese significa brodaglia, sbobba, mangime per maiali. Nasce nel Settecento come “fango molle”, diventa “scarto alimentare” nell’Ottocento, “prodotto di scarso o nessun valore” nel Novecento. Nel 2024 atterra nel mondo digitale grazie ai forum tech che lo usano per descrivere le immagini AI generate in massa, troppe simili tra loro, piene di errori visivi o logici. Diventa fenomeno di massa nel 2025 con il proliferare di Midjourney, Sora, Nano Banana e di tutti gli strumenti generativi che hanno reso la produzione di immagini, video e testo praticamente gratuita.

La nostra analisi sui migliori motori di ricerca AI e quella sul nuovo Google Gemini multimodale avevano già fotografato la velocità con cui questi strumenti stavano entrando nelle redazioni, nelle agenzie e nelle case di ogni utente connesso. La potenza creativa di questi sistemi è cresciuta in ventiquattro mesi più di quanto avessimo previsto. Il problema è che è cresciuta nelle mani giuste e in quelle sbagliate alla stessa velocità.

Qualcuno ha trasformato il termine AI slop in acronimo: S.L.O.P., Spammy Low-quality Over-Produced. La definizione regge. AI slop sono contenuti spam, di bassa qualità, prodotti in quantità eccessive, generati con minimo intervento umano. Non sono fake news, perché non vogliono ingannare. Non sono deepfake, perché non puntano alla verosimiglianza. Sono qualcosa di peggio nella loro banalità: contenuti irrilevanti, prodotti per il gusto di esserlo, con l’unico obiettivo di scatenare una reazione di pancia, una risata, un secondo di attenzione, un click che vale frazioni di centesimo ma che moltiplicato per milioni diventa un business model.

Il filosofo americano Harry Frankfurt aveva un termine per questo, prima che esistesse l’AI: bullshit. Discorso prodotto senza alcun riguardo per la verità, completamente indifferente a ciò che è vero o falso. L’AI slop è la versione 2026 del bullshit di Frankfurt, industrializzata, automatizzata, distribuita su scala globale.

I numeri dell’AI slop: il web è già più sintetico che umano

Lo studio Graphite del 2025, condotto su 65.000 URL, ha rilevato che il 52% dei nuovi articoli pubblicati online è generato dall’AI. Più della metà. In parallelo, l’Imperva Bad Bot Report ha certificato che il 51% di tutto il traffico web mondiale arriva ormai da bot, superando per la prima volta il traffico umano. Tradotto: scrivono macchine, leggono macchine, e gli umani sono diventati una minoranza in casa propria.

C’è un dato ancora più inquietante per chi si occupa di AI da vicino. Diversi analisti stimano che il testo umano di alta qualità utilizzabile per addestrare i modelli sarà esaurito tra il 2026 e il 2032. Non perché finirà la lingua, ma perché il rapporto segnale-rumore sta degradando così velocemente che separare il contenuto autentico dal sintetico diventerà computazionalmente troppo costoso. I modelli addestrati sull’internet pre-slop avranno un vantaggio permanente sui successori, esattamente come le bottiglie di acqua imbottigliate prima di Chernobyl avevano un vantaggio sui livelli di radioattività di fondo.

Nel marzo 2026 i ricercatori della società di cybersecurity DoubleVerify hanno identificato una rete di oltre 200 siti web, battezzata AutoBait, che pubblicava contenuti AI usando prompt template per generare articoli e immagini con l’unico scopo di guadagnare entrate pubblicitarie. Non è un caso isolato, è il pattern dominante. Quando il costo marginale di produzione di un contenuto si avvicina a zero, e la monetizzazione anche di un solo clic resta positiva, l’incentivo a produrre AI slop diventa irresistibile. Akhil Bhardwaj dell’Università di Bath lo dice senza filtri: l’AI slop sta inquinando le community su Pinterest, compete per i ricavi con gli artisti su Spotify, sommerge YouTube di video di scarsa qualità.

L’inchiesta del New York Times di marzo 2026 ha portato alla luce un dato che dovrebbe far discutere ben oltre la cerchia dei tech: circa il 40% dei video raccomandati ai bambini su YouTube e YouTube Kids sono AI slop, spesso travestiti da contenuti educativi, con cavalli dalle proporzioni sbagliate che si schiudono dalle uova e lettere dell’alfabeto pronunciate in modo nonsensico. Dietro lo Skibidi e il Tralalero c’è un meccanismo industriale che genera ricavi pubblicitari sull’attenzione dei più piccoli. È questo il vero scandalo dell’AI slop, non la sua estetica grottesca.

AI Slop italiana: dal Tralalero Tralala al video politico generato

L’Italia è doppiamente protagonista in questa storia. Lo è in modo creativo, perché l’Italian Brainrot è uscito dal contenitore TikTok per diventare standard espressivo globale. Lo è in modo problematico, perché l’AI slop italiana ha già dimostrato di poter generare opinione politica reale. Negli ultimi mesi sono circolati video AI di persone nere che dichiaravano di “vivere grazie ai soldi degli italiani”, contenuti progettati per scatenare rabbia in chi fatica a mantenere la famiglia o in chi aveva già pregiudizi sui migranti. Sono falsi, si capisce che sono falsi, ma producono opinione politica reale.

È la versione italiana di un pattern che il New York Times ha documentato negli Stati Uniti durante il secondo mandato Trump, con immagini AI del presidente come papa, come jedi, come uomo muscoloso con la spada laser. Cambiano i protagonisti, non cambia il meccanismo. La VP Italia di Meta ha confermato che i sistemi automatici di moderazione faticano a tenere il passo con il volume, soprattutto in lingue diverse dall’inglese. L’italiano, lingua di un mercato secondario per i Big Tech americani, riceve sistemi di rilevamento meno sofisticati di quelli applicati al mercato statunitense. È un problema di sovranità digitale che il pubblico Digitalic conosce bene, e che si lega direttamente al tema dell’autosufficienza AI europea.

AI slop e SEO: cosa cambia per Google e per chi fa contenuti professionali

Per chi fa contenuti professionali nel B2B, e qui parliamo del cuore del lettore Digitalic, l’AI slop è un problema operativo e strategico. Liz Reid, VP di Google Search, in un’intervista del 24 aprile 2026 ha messo le cose in chiaro: prima dell’AI slop c’era già lo slop generato dagli umani, e Google ha sempre avuto a che fare con contenuti di scarso valore. Il problema oggi è la quantità, non la qualità intrinseca dell’output AI. La posizione di Google è coerente da anni: il problema non è che il contenuto sia AI, è che sia di scarso valore. I tre Core Update del 2026 hanno colpito duramente i siti che hanno scalato la produzione AI senza supervisione umana, con cali di traffico fino al 60% dichiarati da chi fa monitoraggio SEO professionale.

Il punto non è più “Google penalizza l’AI”. Google non lo fa, e Liz Reid lo ha ribadito. Il punto è che la “scaled content abuse policy” di Google considera violazione l’uso di strumenti generativi per produrre molte pagine senza aggiungere valore per gli utenti. La differenza tra contenuto AI utile e AI slop, per l’algoritmo, non è la fonte ma l’aggiunta di valore. Per le aziende italiane che producono blog corporate o content marketing, questo significa due cose. La prima: l’epoca del “scriviamo cento articoli al mese con ChatGPT e vediamo cosa rankerà” è già finita, lo confermano le statistiche di posizionamento dei contenuti pubblicati negli ultimi sei mesi. La seconda: chi continua a investire in contenuti originali, basati su dati propri, esperienza diretta, citazioni di prima mano, sta acquisendo un vantaggio competitivo che si misurerà sui prossimi diciotto mesi.

Il dato chiave per chi si occupa di SEO B2B nel 2026: il 76,1% degli URL citati negli AI Overview di Google corrisponde a pagine già nelle prime 10 posizioni della ricerca tradizionale. Tradotto: la qualità che Google premia per il ranking classico è sostanzialmente la stessa che gli LLM citano nelle risposte generative. Il dual-track è meno divergente di quanto sembri, ed è ottima notizia per chi non aveva intenzione di abbandonare il rigore editoriale. Diverso il discorso per ChatGPT: secondo Ahrefs, l’88% degli URL citati da ChatGPT sono presi direttamente dalla ricerca, ma il modello cita solo il 50% delle pagine che recupera. La domain authority, le menzioni del brand su Reddit e Quora, la reputazione consolidata diventano fattori di citation rate più importanti del ranking puro.

Il bando di Bandcamp e “made by humans” di Apple TV

C’è un movimento di reazione che sta prendendo forma. Nel gennaio 2026 Bandcamp ha bandito completamente la musica AI generata dalla propria piattaforma, con una policy che recita che musica e audio generati interamente o sostanzialmente dall’AI non sono permessi, vietando anche l’uso di AI per imitare altri artisti. Aerie, brand di abbigliamento, ha lanciato una campagna “no AI generated bodies or people” che è diventata il loro post Instagram più liked dell’anno. Apple TV+ ha aggiunto un disclaimer ai titoli di coda della serie Pluribus: “This show was made by humans”. L’umano sta diventando una credenziale di marketing. Esattamente come “biologico” lo è diventato per il cibo trent’anni fa.

A livello regolatorio l’Articolo 50 dell’AI Act, che entra in vigore proprio il 2 agosto 2026 come abbiamo raccontato nell’analisi sulla fase GPAI dell’AI Act, imporrà l’etichettatura obbligatoria dei contenuti sintetici, deepfake compresi. La Corea del Sud ha introdotto regole simili a inizio 2026. Anche la Commissione UE sta valutando se applicare le previsioni del Digital Services Act sull’AI slop, considerandolo un rischio sistemico per il discorso pubblico al pari della disinformazione. La regolamentazione non è la soluzione, ma diventerà parte della risposta.

Cosa fare contro l’AI slop, concretamente

C’è una scena che mi è rimasta impressa, dalla redazione di un grande gruppo editoriale italiano dove ero passato lo scorso autunno. Il direttore mi mostrava le metriche di lettura: sul desktop, gli utenti restavano in media 3 minuti e 40 secondi su un articolo. Sul mobile, 47 secondi. “Il problema non sono i 47 secondi”, mi ha detto. “Il problema è che gli utenti stanno smettendo di leggere anche i 47 secondi. Aprono, scrollano, escono. Hanno già dato per scontato che non troveranno nulla che valga la pena”. Quel direttore non parlava di AI, parlava di una conseguenza dell’AI: la fiducia preventiva nel contenuto digitale è crollata. La fiducia, una volta persa, non si recupera con la velocità con cui si è persa.

Per chi fa content professionale o commerciale ci sono tre azioni concrete da mettere in agenda nei prossimi tre mesi.

La differenziazione editoriale radicale. Pubblicare meno, pubblicare meglio, pubblicare cose che chi usa l’AI non può ottenere senza fare il lavoro che farebbe un autore umano. Interviste con fonti di prima mano, dati raccolti direttamente, analisi che richiedono memoria storica del settore. Tutto ciò che un LLM non può ricostruire perché non esiste ancora nei suoi dati di training. È l’unica strategia che ha senso difensivo e offensivo allo stesso tempo.

Il labelling proattivo. Etichettare i propri contenuti AI assistiti come tali, prima che lo imponga la regolamentazione, costruisce un differenziale di trasparenza che il mercato premia. Le ricerche dell’Università della Florida pubblicate a marzo 2026 lo confermano: i consumatori, una volta che possono distinguere chiaramente cosa è AI e cosa è umano, premiano la chiarezza. Nascondere l’AI è una strategia che funzionava nel 2024, oggi è un rischio reputazionale.

La riprogettazione della distribuzione. Se il feed sociale è un mare di AI slop e Google sposta sempre più traffico dentro gli AI Overview, la newsletter come canale diretto torna a essere la frontiera della relazione di valore. Le aziende che oggi stanno costruendo asset di prima parte (database email, community proprietarie, podcast con audience misurata) saranno quelle meno esposte al collasso del traffico organico che si sta consumando in tempo reale.

Il responsabile editoriale di un brand B2B mi ha detto una frase che mi sembra il modo giusto di chiudere questo paragrafo. “Stiamo riducendo del 70% il volume dei contenuti pubblicati. Stiamo aumentando del 300% il tempo medio dedicato a ciascun articolo. I numeri di traffico stanno scendendo. I numeri di lead qualificati stanno salendo. Non è un trade-off, è una correzione”.

L’altro lato dell’AI slop: l’AI può anche salvare i contenuti, se la usiamo bene

Sarebbe disonesto chiudere senza l’altra metà del cerchio. Lo studio dell’Università della Florida che ho citato prima, lo stesso che documenta i danni dell’AI slop, conclude che man mano che gli strumenti AI migliorano, i consumatori avranno accesso a contenuti progressivamente migliori e i professionisti potranno usare l’AI per potenziare il proprio lavoro già di alta qualità. Il problema non è l’AI, è la fase intermedia in cui ci troviamo, quella in cui chi entra nel mercato creativo per la prima volta produce slop perché può, e chi lo consuma fatica a distinguerlo dal valore vero. Una fase di transizione che durerà ancora un paio d’anni, forse tre. Poi il sistema troverà un nuovo equilibrio, perché i sistemi questo fanno.

C’è anche un altro fronte poco raccontato. L’AI generativa applicata a settori specialistici, come la medicina o la ricerca farmaceutica, sta producendo qualcosa di radicalmente diverso dall’AI slop. Lo abbiamo raccontato nell’articolo su NTT DATA e i dati sintetici clinici: pazienti sintetici per testare farmaci destinati a malattie rare, bracci di controllo virtuali per studi clinici, accelerazione della ricerca senza compromettere l’etica. Lì l’AI generativa produce conoscenza, non rumore. È la stessa tecnologia, applicata con un altro intento e dentro un altro framework di responsabilità.

Nel frattempo, però, la responsabilità è doppia. Per chi produce, è scegliere se essere parte del problema o parte della soluzione. Per chi consuma, è ricostruire una capacità di lettura critica che il digitale aveva eroso ben prima dell’AI e che oggi viene messa alla prova come mai. Il problema non è che l’AI ha ucciso il valore dei contenuti, è che ha esposto, brutalmente, quanto poco valore avessero molti dei contenuti che producevamo prima.

FAQ domande frequenti sull’AI slop

Cosa significa AI slop? AI slop è un termine inglese che significa letteralmente “sbobba AI” o “brodaglia AI”. Indica contenuti digitali (testi, immagini, video, audio) generati dall’intelligenza artificiale in modo automatico o quasi automatico, di bassa qualità, prodotti in massa con scarso o nessun controllo umano. Il Merriam-Webster lo ha eletto parola dell’anno 2025.

Quanti contenuti online sono AI slop nel 2026? Secondo lo studio Graphite del 2025 condotto su 65.000 URL, il 52% dei nuovi articoli pubblicati online è generato dall’AI. L’Imperva Bad Bot Report certifica che il 51% del traffico web mondiale arriva da bot, superando per la prima volta il traffico umano.

Google penalizza l’AI slop? Google non penalizza i contenuti per il fatto di essere generati dall’AI. Penalizza i contenuti di scarso valore per l’utente, indipendentemente dalla fonte. La “scaled content abuse policy” considera violazione l’uso di AI per produrre molte pagine senza aggiungere valore. La VP Google Liz Reid ha confermato la posizione il 24 aprile 2026.

Cos’è l’Italian Brainrot e che rapporto ha con l’AI slop? È una sottocategoria di AI slop nata in Italia nel 2024 e diventata globale nel 2025. Comprende personaggi AI grotteschi e surreali (Tralalero Tralala, Ballerina Cappuccina, Tung Tung Tung Sahur) entrati nella cultura pop di scuole materne, social media e persino spot pubblicitari come quello della vodka Svedka al Super Bowl LX 2026.

Come riconoscere un contenuto AI slop? Tratti tipici: tono eccessivamente promozionale o uniforme, ripetitività strutturale, vaghezza nei dettagli, assenza di prospettive originali, citazioni o link inesistenti, errori fattuali o anacronismi, struttura ritmica troppo regolare. Wikipedia ha pubblicato una checklist di tratti linguistici tipici dei contenuti AI per facilitarne l’identificazione e la rimozione.

L’AI Act regola l’AI slop? L’Articolo 50 dell’AI Act, in vigore dal 2 agosto 2026, impone l’etichettatura dei contenuti generati dall’AI inclusi i deepfake. Il Digital Services Act potrebbe applicare le sue previsioni sui rischi sistemici se l’AI slop dovesse essere considerato una minaccia rilevante per il discorso pubblico.

L’AI slop è la stessa cosa delle fake news? No. Le fake news vogliono ingannare l’utente facendogli credere a qualcosa di falso. I deepfake puntano alla massima verosimiglianza per imitare persone reali. L’AI slop è composto da contenuti irrilevanti, prodotti in massa per generare engagement e ricavi pubblicitari, spesso senza pretesa di essere realistici. Il filosofo Harry Frankfurt lo definirebbe “bullshit”: discorso indifferente alla verità.