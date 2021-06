Tv Talk: i numeri, i dati social, gli influencer

TV Talk misura e analizza i programmi Televisivi, qui trovate i numeri social di Tv Talk e i migliori influncer, perché la televisione è sempre più online

TV Talk è un programma che misura, analizza e commenta i programmi Tv, è meta-televisione: la Tv che parla della Tv.

Solo che la televisione è sempre più integrata con i social, il successo di un programma si misura non solo con i dati Auditel, ma anche con quelli dei social. Sarebbe utile integrare sempre gli ascolti tradizionali con quelli digitali e social, anche perché la televisione, come l’abbiamo conosciuta sta scomparendo: sempre più produzioni vivono solo in streaming e misurano il proprio successo attraverso le visualizzazioni e l’impatto sui social.

Il successo di uno dei personaggi televisivo come Tommaso Zorzi, che ha vinto anche il Tv Talk Award come rivelazione, si valuta anche (o soprattutto) attraverso i numeri generati dai suoi hashtag, lo stesso vale per le trasmissioni a forte vacazione social come Amici o l’Isola dei Famosi.

Tv Talk, dallo share all’engagement

Siamo ormai abituati a leggere i dati di share e ascolto, sono numeri ormai familiari, ma le nuove logiche non lineari della Tv ci obbligano a tenere in conto un altro paramento non-auditel, ovvero l’engagement sui social, la capacità di generare interazioni: like, repost, commenti, fondamentale per valutare ad esempio un programma come LOL- Chi ride è fuori.

Tv Talk dati social

Applichiamo questa misurazione dei social a TV Talk, per capire meglio l’impatto della trasmissione. I dati son realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, analizzando i post con l’hashtag ufficiale #TvTalk.

L’ultima puntata di TV Talk, quella con i Tv Talk Awards è stata di gran lunga la più “social” dell’ultimo mese.

Normalmente la trasmissione si aggira su 800 post per puntata, quella del 29 maggio ne ha generati 2.800.

Il post che ha raccolto più engagement (3.000) è, guada caso, quello dell’annuncio del Tv Talk Award per il personaggio rivelazione a Tommaso Zorzi. Come indice DSTI la puntata del 29 maggio raggiunge 1,6, un punteggio piuttosto basso, considerando che PropagandaLive fa in genere 13, l’Isola dei Famosi si aggira su 10, Friends The Reunion ha fatto 38 e la finale di amici ha raggiunto ben 89,5.

TV Talk gli account più influenti

Ogni programma tv ha i suoi influencer, gli account che più di altri postano sui social generando il flussi maggiori di engagement. Fedele al suo essere “meta” Tv Talk è l’influencer più influente di influente di Tv Talk.

Qui trovate i 50 account più influenti sui social per #TvTalk, in ordine di engagement.

