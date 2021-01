Il 2020 è stato un anno all’insegna della tecnologia, il mondo è cambiato e il digitale è stato al centro di ogni cosa, ecco cosa è successo di importante, i cambiamenti più significativi, le novità, le sorprese.

Il 2020 è stato un anno ricco di tecnologia, di cambiamenti e in un periodo così difficile la tecnologia non ha deluso, ha retto sotto ogni aspetto all’ondata di emergenza. Solo grazie a computer e connettività molte aziende hanno potuto continuare ad operare, alcune quasi come se nulla fosse.

Il digitale ha fatto esattamente quello per cui è nato, essere d’aiuto alla vita delle persone, in silenzio, quasi in disparte, trasparente. Il digitale è entrato profondamente nella vita di tutti e in ogni aspetto della vita, non solo lavorativo, ma anche affettivo, di svago. Proprio per questo e per i guadagni enormi che ne derivano, gli enti regolatori hanno inasprito regole, controlli e sanzioni nei confronti delle grandi aziende della tecnologia.

2020: un anno di tecnologia, tutto quello che è successo

Sono state tante anche le innovazioni che questo 2020 ha portato nella tecnologia, molti i traguardi raggiunti. Ripercorriamo un anno di tecnologia con ii suoi eventi più importanti.

Grandi aziende tecnologiche nel mirino dell’antitrust

Il 2020 verrà ricordato per il nuovo atteggiamento degli organi internazionali nei confronti dei giganti del Tech. Google, Apple, Dropbox sono finite nel mirino dell’Antitrust: L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing . Ma non solo, a fine anno l’Europa ha dato un giro di vite alle sanzioni contro le Big della tecnologia https://www.digitalic.it/economia-digitale/sanzioni-ue-alle-big-tech.

È cambiato il vento, i giganti del digitale ora vengono guardati con sospetto per le pratiche commerciali scorrette per gli enormi guadagni, per la tassazione e il 2021 ci riserverà altre sorprese.

L’Italia diventa digitale in 3 mesi

Per via della pandemia l’Italia si è ritrovata ad essere all’improvviso un paese in cui si va a scuola da casa, si lavora da remoto, si acquisto tutto (o quasi) online. Da un giorno all’altro abbiamo fatto un balzo in avanti nella diffusione della tecnologia, o meglio nell’uso, perché ce l’avevamo già ma non la consideravamo centrale.

È uno dei “doni del male”, una delle eredità positive lasciate dalla tragedia pandemia globale. Sono cresciute le vendite di notebook, di stampanti, è esploso il commercio elettronico. Un trend che non scomparirà, non solo perché gli effetti (e le restrizioni) della pandemia ci saranno per tutto il 2021, ma anche perché è cambiato il comportamento degli italiani, le abitudini e anche le esigenze che sono diventate più digitali, insomma, non si torna indietro.

Web economy in Italia: per il 2021 una stima del +37%

La nuova conquista dello spazio

Un lancio storico, una nuova corsa allo spazio. La prima navicella spaziale per viaggi commerciali certificata dalla Nasa (missione SpaceX Crew-1) è decollata alle dal Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida (1.27 ora italiana). Il lancio è avvenuto dalla storica rampa 39A, la stessa da cui sono partite le missioni Apollo dirette alla Luna. Il razzo Space X di Elon Musk ha praticamente fatto da “taxi” alla Crew Dragon e per la prima volta dopo nove anni dal ritiro dello Shuttle, gli astronauti statunitensi volano di nuovo su un’astronave americana. Finora per lanciali verso la ISS la Nasa pagava un lucroso biglietto all’agenzia spaziale russa Roscosmos. Si apre una nuova era dei viaggi spaziali.

Il caso TikTok, e il bando delle app

Una guerra internazionale intorno ad una app Cinese che ha spopolato tra i giovanissimo: prima le minacce di vietarla negli USA, poi l’obbligo di vendere le attività americane della casa madre ByteDance, insomma un vero e proprio polverone in cui si sono scontrati USA e Cina e che ha messo in luce una cosa: la sfera di influenza delle nazioni si misura oggi anche attraverso i social e i dati che essi raccolgono. Intanto Tik Tok si è affermata come l’app Social più in crescita.

Salesforce compra Slack

Salesforce ha acquisito Slack per 27,7 miliardi di dollari, la società tra i leader del CRM, si è comprata Slack, ovvero la piattaforma di comunicazione aziendale più innovativa degli ultimi anni.

L’operazione è una sfida aperta a Microsoft, che ha acquisito LinkedIn qualche tempo fa, con gli stessi obiettivi ovvero quello di potenziare la comunicazione nelle aziende e tra le aziende.

Una novità in attesa che ridisegna il mercato delle imprese.

Il nuovo digitale terrestre

Una nuova grande rivoluzione nel campo della TV avrà inizio a breve, con il passaggio a nuove frequenze per la visione dei canali televisivi. Molti televisori oggi in funzione non saranno più compatibili con la trasmissione del nuovo digitale terrestre. Il nuovo standard si chiama DVB-T2, e sostituirà quello attualmente utilizzato (il DVB-T).

La guerra al 5G

È stata una delle fake news legate alla diffusione del Coronavirus. Le teorie complottistiche sulla correlazione fra 5G e Coronavirus si sono fatte strada e addirittura nel Regno Unito ci sono stati atti vandalici nell’area di Birminghan e nel Merseyside. Sono stati provocati seri danni alle antenne di telefonia mobile mettendo a rischio peraltro la connettività in un momento in cui è necessario garantirla, per consentire a molte aziende di continuare a operare in modalità smart working. Questo è solo l’ultimo scontro sul 5G tecnologia da alcuni osteggiata per la sua presunta pericolosità per la salute, mai dimostrata.

Le grandi innovazioni del 2020

Nel 2020 abbiamo visto un gran numero di incredibili novità tecnologiche, che sono state ancora più utili in un periodo in cui il digitale ci ha permesso di fare tutto, o quasi stando a casa. Dai telefoni dotati di fotocamere ad altissima qualità, ai droni, alla realtà virtuale, ma anche notebook e soluzioni per lo streaming. I migliori prodotti tecnologici del 2020

Il Boom di Amazon e del commercio elettronico nel 2020

Con i negozi chiusi durante i lockdown il commercio elettronico ha raggiunto picchi mai visti. Alcune realtà non hanno retto: molti supermercati hanno avuto grandi ritardi nelle consegne o addirittura non hanno consegnato per mesi. Amazon invece ha saputo rispondere all’enorme boom di richieste crescendo vertiginosamente e arrivando ad assumere 170.000 persone tra marzo a aprile 2020, nel pieno del lockdown. Ne hanno beneficiato molte imprese italiane presenti su amazon e su altre piattaforme di e-commerce.

Nel corso dell’anno sono stati60 mln di prodotti venduti dalle PMI italiane su Amazon.it. Vendite all’estero per oltre 500 mln. Creati 25 mila posti di lavoro.

2020 l’anno dello streaming

Con i cinema chiusi e la qualità delle produzioni in aumento, lo streaming è di film e serie tv è cresciuto molto, con Netflix in testa. Il mercato è diventato molto più grande e sono nate anche collaborazioni inedite. Sky ha introdotto Netflix e Amazon prime Video che a sua volta h aggiunto Now TV su Fire Stick, insomma il futuro della Televisione sembra cambiato per sempre, come conferma anche l’acquisizione dei diritti Tv della Champions League da parte di Amazon.

