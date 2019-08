Le migliori App per le vacanze 2019

Le vacanze sono un momento speciale, sfruttatele bene con le migliori app per le vacanze: dalle mappe, alle app per l’estero, dal meteo alla lettura fino alle App per organizzare l’ itinerario di viaggio

Lo smartphone viaggia sempre con noi, anche durante le ferie, ma ecco quali sono le migliori app per le vacanze, quelle che possono rendere davvero utile il vostro telefonino anche sotto l’ombrellone, in cima ad una montagna o in una città d’arte.

Le migliori app per le vacanze

Le vacanze sono un momento speciale, il tempo è prezioso e non bisognerebbe sprecarlo, dato che quello passato nei luoghi e con le persone che sia amano non è mai abbastanza. Le app per le vacanze che abbiamo inserito in questa raccolta servono proprio ad ottimizzare il tempo, a vivere esperienze uniche, a viaggiare in sicurezza e sempre informati, a godersi il tempo passato in ferie, perché la tecnologia serve proprio a vivere al meglio i momenti che amiamo, altrimenti è inutile.

App in spiaggia

Se amate passare il tempo sotto l’ombrellone ci sono molte app che possono rendere il vostro crogiolarvi al Sole più interessante. Una delle attività migliori che si possano fare sul lettino è leggere, potete farlo in modo classico con un buon libro, o un ebook reader, ma ci sono anche molte app che potete usare.

Google Play Libri

La app per leggere libri di Google offre molti titoli gratuiti oppure permette di scegliere nel catalogo di quelli a pagamento. Per gli utenti Android Google Play Libri è una delle app immancabili per le vacanze. È possibile caricare i file EPUB per leggerli poi con la App, ed è possibile leggere anche offline. Se vi piace prendere appunti potete aggiungere note o evidenziare il testo. Ci sono tre modalità di lettura: giorno, notte e seppia, per tutti i gusti. Ci sono anche gli audiolibri che possono essere molto utili in spiaggia, si evitano le difficoltà di leggere un display in pieno sole, si hanno le mani libere ecc. C’è anche per iOS

Apple Libri

La app per la lettura di Apple è stata completamente ridisegnata, ha un grande catalogo in cui scegliere, e anche qualche titolo gratuito, il design di Apple Libri è perfetto su iOS e c’è anche la sezione dedicata agli audio libri, per ascoltare i titoli che preferite.

Flipboard

Flipboard è senza dubbio la migliore app per leggere notizie provenienti dai siti web. Ha un’interfaccia unica che trasforma i siti in riviste, la lettura è piacevole e si possono scegliere i temi da seguire, si possono aggiungere anche le proprie fonti preferite, a proposito… non dimenticate di aggiungere la rivista Digitalic, perché su Flipboard i feed digitali si chiamano riviste, dato che in effetti si leggono come delle riviste.

Audible

Gli audiolibri sono forse il modo più comodo per “leggere” libri in spiaggia o in montagna o anche viaggiando. Il catalogo più vasto, completo e originale lo offre Audible di Amazon. Non si trovano solo i classici o i titoli più famosi, ma c’è tutta una produzione di contenuti originali come gli audiolibri di Rudy Bandiera, ad esempio; ma sono tanti i contenuti Audible Original, tutti da scoprire.

UV Lens

Stare all’aperto in estate è bellissimo, ma bisogna stare attenti al Sole, fonte di benessere, ma anche di possibili problemi. UV Lens è un’ottima App per le vacanze perché tiene monitorato il carico di raggi UV a cui si è esposti. Si possono impostare le proprie caratteristiche fisiche per avere dei consigli personalizzati sull’esposizione al Sole, quale crema usare e con quale protezione.

App per le vacanze: mappe

Le mappe sono fondamentali quando si viaggia, che sia all’estero o in Italia, ormai sono diventate indispensabili. Sono molte le app per le vacanze che svolgono bene questo compito, ma sono poche quelle che lo fanno in maniera impeccabile, ancora meno quello che offrono servizi originali.

Google Maps

Ok, tutti usano Google Maps, continuate a farlo è un’app eccezionale, magari in estate provate a usare le sue funzioni più avanzate. Con Google Maps si può fare praticamente tutto: trovare ristornati, prenotarli, cercare delle attività da fare. Per esempio, si possono scaricare le mappe offline di un luogo (se per caso Internet non dovesse andare un granché). Per farlo, una volta scelto il luogo, scorrete verso l’alto e poi cliccate in alto a destra (dove sono i 3 puntini).

Mappe Apple

Le Mappe di Apple hanno la fama di essere meno accurate rispetto a Google Maps, ma in realtà non è così e hanno molte funzioni interessanti è una delle App da usare in vacanza , se avete un iPhone. Provatela, per esempio, per esplorare in 3D i luoghi che vi interessano prima di fare una gita. Per attivare la visualizzazione 3D, cliccate sulla “i” in alto a destra, selezionate vista da satellite e una volta tornati sulla mappa cliccate “3D” in alto a destra. Per le città più importanti c’è anche il “Flyover” provatelo: è un fantastico volo sulla città in cui si visitano dall’alto i luoghi principali.

Mapstr

Mapstr è proprio una app per le vacanze. È come un diario di viaggio ma basato su mappe in cui si possono aggiungere i propri commenti ai luoghi visitati, le proprie foto, i tag. I percorsi così creati possono essere condivisi con altri utenti. Si tratta di mappe vive che danno anche informazioni sui possibili percorsi da effettuare con Uber. Per animare rapidamente le mappe si possono anche importare i propri Check-in di Foursquare e Swarm.

Google Arts&Culture

Questa App di Google permette di scoprire il patrimonio artistico del mondo. Ci sono opere d’arte, musei e grazie alla funzione “Qui vicino” si possono scoprire Musei e attrazioni artistiche nelle vicinanze. Google Arts&Culture si è arricchita anche della sezione Open Heritage, ovvero una serie di siti archeologici da visitare virtualmente. La funzione nasce per rendere disponibili a tutti dei luoghi di difficile accesso, ma si può usare anche per farsi un’idea del luogo e decidere se è il caso di visitarli visto che in genere i siti raccolti nella App Google si trovano in luoghi un po’ complessi.

Musement

Musement è un’app che seleziona e propone esperienze da scoprire e prenotare per tutti i tipi di viaggiatori, garantendo una vacanza senza problemi e facendo risparmiare tempo. Fondata nel 2013 a Milano da Paolo Giulini, Claudio Bellinzona, Alessandro Petazzi e Fabio Zecchini. L’App è cresciuta fino a diventare una delle più importanti piattaforme al mondo per le attività in-destination e le esperienze di viaggio.

App Meteo per le vacanze

Il meteo è un aspetto fondamentale delle vacanze, bisogna essere fortunati, ma non solo. Con le App giuste si può sempre essere preparati anche alle condizioni avverse e cambiare itinerario o attività e non lasciarsi sorprendere dalle condizioni meteo per godersi appieno le ferie.

AccuWeather

Un’app per le vacanze che vi stupirà. Offre previsioni meteo anche al minuto per sapere esattamente che tempo farà, in che luogo, esattamente a quale ora. La grafica di AccuWeather è minimal ed è molto curata. Oltre alle tradizionali previsioni del tempo dà indicazioni su umidità, visibilità e c’è anche il bollettino dei pollini, per chi soffre di allergie è un’indicazione importante.

My Tide Times

Per hi è in vacanza al mare e magari pratica sport acquatici My Tide Times è un’app per le vacanze davvero utile. Offre indicazioni sugli orari delle maree, la luna e le stagioni delle maree. In alcuni luoghi (non solo Mont Saint-Michel) le maree hanno un impatto significativo sul paesaggio e sulla possibilità di spostarsi, è bene essere informati.

App per estero

All’estero è ancora più importante avere sul proprio smartphone le migliori app per le vacanze, lì non possiamo contare sull’approfondita conoscenza dei luoghi, dei servizi, dei rischi. Per fortuna la tecnologia ci viene incontro e il nostro cellulare diventa una risorsa ancora più preziosa.

TripWhistle Global SOS

Ci sono 196 paesi nel mondo con oltre 70 numeri di emergenza diversi. TripWhistle Global SOS è una di quelle app per le vacanze all’estero da avere: ti dice il numero giusto da chiamare in caso di emergenza in qualsiasi nazione per ottenere assistenza più velocemente. Grazie a questa app componi i numeri di telefono della polizia, dei vigili del fuoco e del pronto soccorso in qualsiasi parte del mondo

Con l’app puoi fornire rapidamente informazioni importanti ai soccorritori dando accesso al tuo indirizzo e tue coordinate GPS. Insomma, davvero utile quando si viaggi all’estero

Yamgu – You Are My Guide

I luoghi e gli eventi più belli, i tour e le local experience, tendenze, foto e suggerimenti live. YAMGU ti aiuta a creare il tuo trip plan giornaliero e a cogliere tutte le occasioni per la tua vacanza.

YAMGU è un app di social travelling, un modo innovativo per viaggiare, muoverti e conoscere le città. Il tuo itinerario di viaggio è pronto in pochi minuti e il trip planner ti aiuta a scegliere cosa vedere in base al tempo che hai a disposizione. L’itinerario suggerito tiene già conto delle previsioni meteo. Se domani piove meglio un museo, se fa bello meglio lo shopping in centro città o una visita all’aperto

Wi-Fi Finder

Cercare un buon Wi-Fi può essere un compito difficile. Tra le app per le vacanze non può mancare Wi-Fi finder che ti fa scoprire i migliori collegamenti a Internet vicino a te. Trovare un hot-spot può essere fondamentale in vacanza, soprattutto se si è all’estero. WiFi Finder serve trovare rapidamente reti Wi-Fi ovunque ti trovi. Grazie alla funzione offline potrai scaricare le mappe delle tue destinazioni, in modo da individuare le reti Wi-Fi anche quando Internet non c’è. La maggior parte delle app per il rilevamento delle reti Wi-Fi sono piene di hotspot privati o non più in funzione. Nelle mappe di questa app sono indicati soltanto hotspot verificati. Tra le informazioni sugli hotspot sono incluse la velocità della rete e il tipo di hot-spot (se si tratta di un bar, di un collegamento pubblico, di una biblioteca ecc.)

AroundMe

AroundMe è l’app ideale per scoprire luoghi che non si conoscono: identifica rapidamente la tua posizione e ti consente di individuare la banca, il bar, la stazione di servizio, l’ospedale, l’hotel, il cinema, il ristorante, il supermercato, il teatro o il taxi più vicini. AroundMe ti mostra un elenco completo di tutte le attività nella categoria che hai scelto insieme alla distanza da dove ti trovi.

App per organizzare itinerario viaggio

TripIt: Travel Organizer

TripIt è forse la regina delle app per organizzare al meglio un itinerario di viaggio. Indispensabile app per le vacanze, TripIt permette di programmare tutta la vostra vacanza con mappe e itinerari da seguire, applicazione perfetta per la gestione dei giorni di vacanza. Non dovrai più cercare freneticamente nella tua casella di posta i dettagli importanti del tuo viaggio come l’orario di arrivo del tuo volo o il tuo numero di conferma, sono tutti nella app anche quando sei offline. Con le scorciatoie Siri per iOS 12, puoi persino accedere a quei dettagli con la voce.

Rome2rio

Rome2rio è un’app per programmare il proprio itinerario di viaggio in tutto il mondo e con ogni mezzo a disposizione, la cosa bella che non vi dirà mai “non c’è una soluzione di viaggio” perché è in grado di proporre itinerari e mezzi da usare anche se attraversate continenti diversi, un’app per le vacanze di grandi viaggiatori

La app conta sulle informazioni di quasi 5.000 operatori di trasporto in oltre 158 nazioni, in questo modo è in grado di mostrare treni, voli, autobus, traghetti e trasferimenti in auto con i tempi di percorrenza e costi stimati.

ViaMichelin

Viaggiare bene, comodi e mangiando bene nei ristoranti e hotel migliori del mondo. ViaMichelin non è solo una guida ai ristoranti stellati e gourmet del mondo, ma anche una vera app per le vacanze con cui si possono programmare itinerari di viaggio completi

