Galaxy Note 10 live streaming, come guardare la diretta

Ecco come seguire in diretta il Samsung Galaxy Note 10 Live Streaming, l’evento Samsung Unpacked inizia alle ore 22 del 7 Agosto, qui i link per vederlo

Il Galaxy Note 10 live streaming va in onda il 7 agosto alle 16 ora di New York, quando in Italia saranno le ore 22, nell’evento Samsung Unpacked scopriremo la la prossima generazione del suo famoso smartphone dotato di stilo: il Galaxy Note 10.

Galaxy Note 10 live streaming

Se non sei stato invitato dell’azienda all’evento di New York per la grande rivelazione del Galaxy Note 10, puoi comunque seguire l’evento Unpacked online.

Samsung trasmetterà in streaming l’intero annuncio, che inizierà mercoledì alle 16:00 ET (le 22 in Italia) sul suo sito web qui https://www.samsung.com/global/galaxy/events/unpacked/

Se volete seguire l’evento in diretta come fanno i giornalisti, la cosa migliore e collegarsi al sito per stampa, qui è viene attivata la pagina del live streaming SamsungMobilePress così non rischia di perdersi l’evento.

Galaxy Note 10 live streaming, gli annunci

Le voci suggeriscono che il Galaxy Note 10 presenterà una serie di aggiornamenti tra cui una fotocamera integrata sulla stilo del telefono (chiamata S-pen) e quattro fotocamere posteriori. La stilo penna potrebbe anche offrire funzionalità per il controllo remoto del telefono da lontano.

Samsung dovrebbe lanciare due diverse versioni del Galaxy Note 10, una con un display da 6,3 pollici e un’altra con un display da 6,8 pollici; ciò significa che si potrà scegliere fra un’opzione più grande e una più piccola del Note 9 che era da 6,4 pollici.

Si dice che entrambi i telefoni dovrebbero disporre del display Infinity-O di Samsung e il processore Snapdragon 855 di Qualcomm.

Il Galaxy Note 10 Plus (quello più grande) dovrebbe anche avere un’enorme batteria da 4.300 mAh. Il Note 10 normale avrà una batteria da 3.500 mAh.

L’ulteriore differenza tra i modelli, ipoteticamente confermata anche dalla circolazione di diverse sigle interne all’azienda, starebbe anche nelle varianti 5G di entrambe le versioni, per un totale di quattro diversi Galaxy Note 10 su cui poter mettere le mani da fine agosto. Non rimane che collegarsi al Galaxy Note 10 Live Streaming per scoprire tutto

