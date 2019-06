Dalle fotocamere ad alte prestazioni degli smartphone, agli auricolari wireless di lunga durata, al VR wireless immersivo, quest’anno abbiamo già potuto ammirare parecchi oggetti tech impressionanti. Ecco allora un elenco dei migliori prodotti tecnologici del 2019 fino a oggi.

I migliori prodotti tecnologici del 2019

DJI Osmo Action

La classifica dei migliori prodotti tecnologici del 2019 si apre con DJI Osmo Action. Dopo aver conquistato il mondo dei droni, DJI ha puntato sulla action camera, che eguaglia l’eccezionale Hero 7 Black di GoPro con uno schermo LCD a colori sul davanti (perfetto per selfie e vlogging) e posteriore, una stabilizzazione elettronica incorporata super-fluida e un design dell’obiettivo che supporta filtri a densità neutra (ND) per catturare meglio filmati in situazioni luminose.

Dyson V11 Torque Drive

Nessuno costruisce aspirapolveri come Dyson. Ecco perché il costoso V11 Torque Drive rientra nell’elenco dei migliori prodotti tecnologici del 2019. A prima vista, l’aspirapolvere wireless V11 Torque Drive sembra quasi identico al Cyclone V10 e assomiglia ancor di più a una pistola futuristica, ma, guardando pmeglio, si trovano una manciata di aggiornamenti notevoli, tra cui l’aspirazione che è il 20% più potente, un bidone che raccoglie la polvere più grande del 40% e uno schermo LCD che mostra la durata della batteria in tempo reale.

Beats Powerbeats Pro

Gli AirPod sono ottimi auricolari wireless quasi per tutti. Se però non ti soddisfano, ti consigliamo vivamente i Beats Powerbeats Pro. Alimentati dallo stesso chip Apple H1 degli AirPods 2, i Powerbeat sono tra i migliori prodotti tecnologici del 2019 perché si connettono perfettamente ai dispositivi iOS e supportano il passaggio audio veloce tra dispositivi iOS e Mac. Gli auricolari wireless non sono compatti come gli AirPods, ma offrono una migliore vestibilità, un suono superiore e una maggiore durata della batteria (fino a 9 ore, contro le 5 ore, con una singola carica).

iPad mini 5 e iPad Air 3

Magari non hanno stupito, ma l’iPad mini (di quinta generazione) e l’iPad Air (di terza generazione) anche se non sembrano nuovi nel design sono tra i migliori prodotti tecnologici del 2019, perché sono migliorati dove conta: dentro. Oltre alle differenze nelle dimensioni dello schermo, l’iPad mini 5 e l’iPad Air 3 sono praticamente identici ai loro predecessori e sono costruiti per durare negli anni. Entrambi hanno potenti chip A12 Bionic, durata della batteria invidiabile e supporto per Apple Pencil di prima generazione. Non sono solo ottimi tablet per guardare video, giocare e leggere, ma anche ottimi strumenti di lavoro e l’iPadOS in arrivo quest’autunno renderà ancora di più questi dispositivi una valida alternativa a un laptop.

AirPods 2

Nonostante non aggiungano miglioramenti alla qualità del suono o al tempo di ascolto con una carica, gli AirPod di seconda generazione di Apple sono ancora i migliori auricolari wireless per la maggior parte delle persone. I nuovi auricolari wireless mantengono lo stesso design compatto, connettività semplice e lunga durata della batteria, ma migliorano i tempi di conversazione di un’ora. Gli AirPods 2 dispongono anche di comandi vocali Siri a mani libere e possono essere acquistati con una custodia di ricarica wireless.

Huawei P30 Pro

La guerra commerciale di Trump con la Cina continua a paralizzare Huawei, ma non cambia il fatto che il P30 Pro ha probabilmente il sistema di fotocamere per smartphone più impressionante mai inserito in uno smartphone e rimane uno dei migliori prodotti tecnologici del 2019. Utilizzando un nuovo sensore di immagine “SuperSpectrum” e un sistema periscopio costituito da obiettivi e specchi, il P30 Pro può scattare incredibili foto notturne e ingrandire fino a 50 volte l’immagine inquadrata. Senza dubbio uno dei migliori oggetti tecnologici del 2019.

Google Pixel 3a e 3a XL

Mentre tutti sono impegnati a stipare gli smartphone con più funzioni per giustificare i prezzi in rapida ascesa, Google è andata nella direzione opposta con i Pixel 3a e 3a XL. I materiali non sono di qualità premium (plastica anziché metallo e vetro) e le prestazioni sono un po’ più lente, ma offrono comunque una fotocamera di prima classe con funzione Night Sight. I due telefoni Pixel 3a di fascia media sono anche dotati di una funzione che i loro fratelli più costosi non hanno: l’ingresso per cuffie, per la loro versatilità ed economicità sono tra migliori prodotti tecnologici del 2019.

Samsung Galaxy S10

Un decennio dopo aver rilasciato il primo telefono Galaxy, Samsung ha dimostrato di non aver ancora esaurito l’entusiasmo. Il Galaxy S10 è lo smartphone più performante dell’anno e, quindi, uno dei migliori oggetti tecnologici del 2019. Mentre altri telefoni hanno rimosso alcune funzionalità per far spazio a quelle nuove, Samsung ha aggiunto di più senza tagliare nulla. Schermi grandi e sfarzosi, fotocamere versatili, prestazioni veloci, prese per cuffie, 5G; qualsiasi funzione si possa immaginare in uno smartphone, probabilmente il modello S10 ce l’ha.

OnePlus 7 Pro

Dopo aver impostato un livello incredibilmente alto con il OnePlus 6 e il 6T nel 2018, OnePlus è tornato con il OnePlus 7 Pro, un altro mostro della telefonia. Non solo il OnePlus 7 Pro continua a battere altri telefoni di punta sul prezzo, ma li supera con caratteristiche come uno straordinario display senza tacca con una frequenza di aggiornamento di 90Hz fluido al massimo, un sistema di telecamere posteriori con tre obiettivi (wide, ultra-wide e teleobiettivo), una fotocamera selfie pop-up e prestazioni senza precedenti, indibbiamente merita un posto nei migliori prodotti tecnologici del 2019.

Oculus Quest

Non ci si aspettava che l’Oculus Quest di Facebook fosse uno dei migliori oggetti tecnologici del 2019. Eppure, il visore VR ci ha sconvolti quando l’abbiamo provato. I giochi VR sono coinvolgenti. Quest è innovativo nel VR semplicemente perché non richiede un robusto PC o smartphone o sensori esterni per tracciare i movimenti della testa e della mano. È una nuova pietra miliare per la realtà virtuale perché è davvero divertente da usare (e non si può dire lo stesso di quasi tutte le altre soluzioni VR attualmente disponibili).

