ChatGPT: cos’è, come funziona, cosa può fare e come usarlo davvero

ChatGPT: guida completa aggiornata al 2026. Cos’è, come funziona, cosa può fare, come usarlo bene, rischi, privacy, piani e applicazioni per aziende.

ChatGPT non è più soltanto il chatbot che nel 2022 ha fatto scoprire l’intelligenza artificiale generativa al grande pubblico. È diventato un ambiente di lavoro, uno strumento di scrittura, un assistente per la ricerca, un analista di documenti, un generatore di immagini, un supporto per programmare, un’interfaccia per interrogare file e applicazioni aziendali. In tre anni è passato dalla curiosità tecnologica al problema organizzativo: non più “che cos’è?”, ma “come lo usiamo senza farci usare?”.

Quando OpenAI lo presentò il 30 novembre 2022, ChatGPT venne descritto come un modello capace di conversare, rispondere a domande successive, ammettere errori, contestare premesse sbagliate e rifiutare richieste inappropriate. Era già evidente la novità: non un motore di ricerca, non un software tradizionale, ma una macchina linguistica capace di trasformare una richiesta scritta in una risposta articolata.

Oggi, però, parlare di ChatGPT significa parlare di un ecosistema. Dentro ChatGPT convivono modelli diversi, memoria, ricerca web, analisi dati, generazione immagini, lettura di file, strumenti per aziende, app collegate e funzioni agentiche. La domanda giusta non è più soltanto “che cosa sa ChatGPT?”, ma “che cosa può fare ChatGPT dentro un flusso di lavoro reale?”.

Questa guida aggiorna e amplia il primo racconto di Digitalic su ChatGPT, cos’è e come funziona, trasformandolo in una pagina pillar: una guida centrale da cui partire per capire lo strumento, i suoi limiti, le applicazioni aziendali e gli approfondimenti collegati.

Cos’è ChatGPT

ChatGPT è un assistente basato su modelli linguistici di grandi dimensioni, cioè sistemi di intelligenza artificiale addestrati a riconoscere, prevedere e generare linguaggio naturale. La sua interfaccia è volutamente semplice: si scrive una domanda, un comando o un compito, e il sistema produce una risposta. Ma sotto quella semplicità c’è un cambiamento profondo: per la prima volta milioni di persone possono dialogare con un sistema AI senza usare codice, senza conoscere il machine learning e senza installare software complessi.

La parola “chatbot” ormai gli sta stretta. ChatGPT può scrivere testi, correggere bozze, riassumere documenti, spiegare concetti, analizzare dati, generare codice, preparare tabelle, aiutare nella progettazione di presentazioni, interpretare immagini, produrre immagini, fare ricerche e lavorare su file. Nei piani più avanzati può anche usare strumenti per ragionamento profondo, agenti, coding, memoria, progetti e integrazioni con applicazioni esterne.

Il punto vero è che ChatGPT non sostituisce semplicemente un programma esistente. Cambia il modo di usare i programmi. Non chiede all’utente di adattarsi al linguaggio della macchina, ma prova ad adattare la macchina al linguaggio dell’utente. È questa la ragione per cui il suo impatto non riguarda soltanto chi scrive, programma o fa marketing, ma ogni lavoro fondato su testi, dati, conoscenza e decisioni.

Come funziona ChatGPT

ChatGPT funziona partendo da un prompt, cioè da un’istruzione scritta dall’utente. Il modello interpreta la richiesta, considera il contesto della conversazione, valuta gli strumenti disponibili e costruisce una risposta. Nei modelli più recenti, questa risposta può includere ragionamento più esteso, uso di strumenti, lettura di file, analisi di dati, ricerca web o generazione di contenuti multimodali.

Nel 2026 il perimetro tecnico di ChatGPT è cambiato ancora. OpenAI indica nella propria documentazione che, di default, gli utenti hanno accesso ai modelli GPT‑5.5 e che GPT‑5 è stato ritirato da ChatGPT dal 13 febbraio 2026, con vecchie conversazioni instradate su equivalenti GPT‑5.5. La documentazione distingue anche fra modalità più rapide e modalità con più ragionamento, pensate per compiti diversi. La pagina ufficiale su GPT‑5.5 in ChatGPT è quindi una fonte da tenere d’occhio, perché questi dettagli cambiano spesso.

Per capire l’evoluzione dei modelli OpenAI, Digitalic ha già ricostruito il passaggio a GPT-5 e il confronto con GPT-4o, il percorso precedente di ChatGPT-5 e i risultati successivi di GPT-5.4 nei task desktop. Il quadro è chiaro: ChatGPT non è un singolo prodotto immobile, ma una piattaforma che cambia modello, capacità e interfaccia con grande rapidità.

Cosa può fare ChatGPT

ChatGPT può essere usato per quattro grandi famiglie di attività.

La prima è la produzione di contenuti: testi, email, articoli, post social, script, titoli, descrizioni, traduzioni, riassunti, presentazioni, scalette e FAQ. È l’uso più visibile, ma non sempre il più importante.

La seconda è l’analisi: leggere un documento, estrarre punti chiave, confrontare dati, trovare contraddizioni, costruire tabelle, spiegare un report, sintetizzare una riunione, trasformare informazioni disordinate in una struttura utilizzabile.

La terza è l’assistenza operativa: preparare procedure, creare checklist, aiutare a scrivere codice, controllare errori, costruire formule, generare prompt, simulare scenari, supportare decisioni.

La quarta è l’automazione: con gli agenti, le app e le integrazioni, ChatGPT può avvicinarsi sempre di più non solo al “rispondere”, ma anche al “fare”. Digitalic ha già raccontato come ChatGPT Agent apra scenari nuovi per le imprese italiane, soprattutto quando l’AI non si limita a suggerire un’azione, ma entra nei processi operativi con livelli di autonomia da governare.

Per l’uso quotidiano, invece, il punto di partenza resta più semplice: ChatGPT può aiutare a scrivere meglio, capire prima, organizzare informazioni, preparare attività e risparmiare tempo. Digitalic ha raccolto esempi pratici in 10 modi per usare ChatGPT nella vita quotidiana, un articolo utile come contenuto satellite per chi arriva alla guida con una domanda molto concreta: “a cosa mi serve davvero?”.

ChatGPT è un motore di ricerca?

Uno degli errori più comuni è usare ChatGPT come se fosse Google. ChatGPT può aiutare a cercare, spiegare e sintetizzare informazioni, ma non nasce come indice del web. È un sistema generativo: produce risposte. Questo lo rende potentissimo, ma anche rischioso se viene usato senza controllo delle fonti.

Con SearchGPT e con le funzioni di ricerca integrate, ChatGPT si è avvicinato molto al territorio dei motori di ricerca: risposte sintetiche, collegamenti alle fonti, interrogazione del web e costruzione di sintesi. Digitalic lo aveva descritto nella guida a SearchGPT e al motore di ricerca di ChatGPT e poi nell’articolo su ChatGPT Search.

La differenza resta fondamentale: un motore di ricerca mostra pagine; ChatGPT costruisce una risposta. Per questo è più comodo, ma anche più delicato. Quando la risposta riguarda salute, legge, finanza, sicurezza, compliance o decisioni aziendali, la verifica delle fonti non è un optional.

Come usare ChatGPT bene

Usare bene ChatGPT non significa scrivere prompt lunghissimi. Significa dare contesto, obiettivo, vincoli e formato.

Un prompt debole è: “Scrivi un articolo su ChatGPT”.

Un prompt utile è: “Scrivi un articolo per un pubblico di CIO e imprenditori italiani, tono giornalistico, 1.200 parole, con esempi aziendali, rischi privacy, paragrafo su AI Act e FAQ finali”.

ChatGPT migliora quando sa chi deve leggere il testo, a cosa serve il risultato, quale tono usare, quali elementi evitare e quale formato produrre. Il prompt non è una formula magica: è un brief. Più il brief è preciso, più il risultato è utilizzabile.

Una regola pratica è dividere il lavoro in passaggi: prima chiedere la struttura, poi far sviluppare una sezione, poi chiedere una revisione critica, poi far verificare i punti deboli. ChatGPT funziona meglio come collaboratore iterativo che come distributore automatico di testi finiti.

Questa è la ragione per cui il tema dei prompt non è solo una moda. La figura del prompt engineer nasce proprio dall’esigenza di trasformare una richiesta vaga in istruzioni operative, controllabili e replicabili. Ma nelle aziende la vera competenza non è conoscere formule segrete: è saper tradurre un processo, un obiettivo e un vincolo in una richiesta chiara.

ChatGPT per le aziende

Per le aziende, ChatGPT non è solo uno strumento individuale. È una questione di produttività, governance, sicurezza, formazione e responsabilità. Il vantaggio non nasce dal fatto che un dipendente scriva una mail più velocemente, ma dal ridisegno dei flussi: assistenza clienti, documentazione interna, analisi di report, knowledge management, supporto commerciale, sviluppo software, formazione, marketing, HR, procurement.

La vera domanda per un CIO non è “possiamo usare ChatGPT?”, ma “quali dati possiamo inserire, con quali permessi, in quale piano, con quali controlli, con quale tracciabilità e con quale formazione degli utenti?”.

OpenAI dichiara che, per ChatGPT Enterprise, ChatGPT Business, ChatGPT Edu e API, i dati dell’organizzazione non vengono usati di default per addestrare i modelli. La documentazione ufficiale sulla privacy dei dati business di OpenAI indica anche controlli su proprietà dei dati, sicurezza, compliance e data retention per le organizzazioni qualificate.

Questo non elimina il problema della governance. Lo sposta dentro l’azienda. Le imprese devono decidere quali casi d’uso autorizzare, quali dati escludere, come formare i dipendenti, come verificare gli output, come gestire errori, allucinazioni, bias e dipendenza dalle risposte dell’AI.

Il fatto che ChatGPT Enterprise abbia superato un milione di utenti paganti mostra quanto l’AI generativa sia già entrata nei processi professionali. Ma adozione non significa maturità. La maturità arriva quando l’azienda distingue gli usi sperimentali dagli usi critici, gli account personali dagli account governati, il risparmio di tempo dal rischio operativo.

Privacy: cosa sapere prima di usarlo

Sul piano privacy bisogna distinguere tra uso personale e uso business. Nei servizi individuali, OpenAI spiega che il contenuto può essere usato per migliorare e addestrare i modelli, salvo opt-out. Gli utenti possono disattivare l’opzione “Improve the model for everyone” nei Data Controls; una volta disattivata, le nuove conversazioni non vengono usate per addestrare i modelli. La procedura è spiegata nella FAQ ufficiale sui Data Controls.

Nei piani business, invece, l’impostazione è diversa: OpenAI indica che non addestra di default sui dati di ChatGPT Business, Enterprise e API. Questa distinzione è cruciale per le aziende, perché usare un account personale per attività professionali non equivale a usare un ambiente aziendale governato.

La regola operativa dovrebbe essere semplice: non inserire dati sensibili, informazioni riservate, contratti, dati personali, codici sorgente proprietari o documenti strategici in un ambiente non autorizzato dall’azienda.

In Italia il tema è stato centrale fin dall’inizio. Digitalic ha ricostruito perché il Garante ha bloccato ChatGPT nel 2023 e ha seguito anche la successiva multa a ChatGPT da 15 milioni di euro. Questi episodi hanno trasformato ChatGPT da fenomeno tecnologico a caso regolatorio: non basta chiedersi cosa può fare, bisogna chiedersi anche con quali dati, con quali basi giuridiche e con quali garanzie.

I limiti di ChatGPT: errori, allucinazioni e compiacenza

ChatGPT può sbagliare. Può produrre risposte plausibili ma false, confondere date, inventare riferimenti, semplificare eccessivamente, ignorare dettagli, essere troppo assertivo. Questo limite era già presente nella prima presentazione di OpenAI, che indicava tra i problemi la possibilità di risposte plausibili ma errate o prive di senso.

Il rischio più insidioso non è solo l’errore evidente. È l’errore ben scritto. Una risposta formulata con sicurezza può sembrare autorevole anche quando è sbagliata. Per questo ChatGPT va usato come acceleratore cognitivo, non come autorità finale.

Digitalic ha già spiegato cosa sono le allucinazioni AI: risposte generate dall’intelligenza artificiale che sembrano credibili ma non corrispondono alla realtà. È uno dei problemi più importanti perché colpisce proprio il punto forte dell’AI generativa: la capacità di produrre linguaggio fluido.

C’è poi il problema della compiacenza. Digitalic ha raccontato il rischio della sycophancy, l’AI che tende a dare ragione all’utente, anche quando l’utente parte da una premessa discutibile. In azienda questo può diventare pericoloso: se l’AI conferma decisioni deboli, può rafforzare errori invece di correggerli.

ChatGPT, AI Act e compliance

Per le imprese europee ChatGPT entra anche nel perimetro dell’AI Act. Non ogni uso di ChatGPT è automaticamente ad alto rischio, ma ogni azienda deve capire se sta usando l’AI in processi regolati, con dati personali, in ambiti decisionali sensibili o dentro sistemi che producono effetti su persone, clienti, lavoratori o cittadini.

Digitalic ha già ricostruito il calendario dell’AI Act: dal 2 agosto 2026 entrano in gioco obblighi più stringenti per molti sistemi ad alto rischio, con sanzioni che possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo per le violazioni più gravi. Il punto è spiegato nella guida AI Act, conto alla rovescia: dal 2 agosto 2026 scattano le sanzioni.

C’è poi il capitolo dei modelli di AI a uso generale, i cosiddetti GPAI. Digitalic ha approfondito anche la fase in cui gli obblighi GPAI dell’EU AI Act hanno iniziato a cambiare il quadro per provider e imprese. Per chi usa ChatGPT in azienda, questo significa che la compliance non riguarda soltanto chi sviluppa modelli, ma anche chi li integra in processi, prodotti e servizi.

Per questo una guida su come usare ChatGPT non può essere solo una guida ai prompt. Deve diventare una guida alla responsabilità: cosa si può fare, cosa conviene evitare, quali processi vanno tracciati, quali decisioni non possono essere delegate senza supervisione umana.

ChatGPT e immagini

ChatGPT non lavora più solo con il testo. Le funzioni di generazione e analisi delle immagini hanno ampliato il suo ruolo in marketing, comunicazione, design, editoria, formazione e presentazioni.

Digitalic ha raccontato ChatGPT Images 2.0 come un passaggio importante: non un generatore di immagini da feed social, ma uno strumento per creare asset operativi, slide, infografiche, banner, mockup di interfacce e campagne creative.

Questo cambia il lavoro dei team creativi. Il valore non sta nel sostituire designer e art director, ma nel moltiplicare bozze, direzioni visive, varianti, moodboard e prototipi. Anche qui, però, serve controllo: coerenza del brand, diritti, riconoscibilità dei soggetti, accuratezza dei testi nelle immagini e qualità finale.

ChatGPT, app, agenti e integrazioni

Un altro passaggio decisivo è l’integrazione con strumenti esterni. OpenAI ha rinominato i “connectors” in “apps”, includendo sia applicazioni con interfacce interattive sia collegamenti che permettono a ChatGPT di cercare e usare informazioni dell’utente. La nuova terminologia è spiegata nella pagina ufficiale Apps in ChatGPT.

Questo sposta ChatGPT dal ruolo di assistente isolato al ruolo di interfaccia universale. Può diventare il punto da cui interrogare documenti, email, calendario, file, database, CRM, strumenti di project management e knowledge base aziendali.

È qui che il tema diventa strategico. Collegare ChatGPT agli strumenti di lavoro significa aumentare enormemente il valore, ma anche il rischio. Ogni app collegata introduce permessi, accessi, dati, logiche di controllo e responsabilità.

Il discorso si allarga agli agenti AI. Digitalic ha pubblicato una guida su cosa sono gli agenti AI e come funzionano, utile per capire perché la prossima fase non sarà fatta solo di chatbot più intelligenti, ma di sistemi capaci di pianificare, usare strumenti e compiere sequenze di azioni. In questo scenario, ChatGPT Agent è un passaggio centrale, ma non l’unico.

Quanto costa ChatGPT

ChatGPT è disponibile con piani diversi, dal piano gratuito ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise. Le differenze non riguardano solo il numero di messaggi, ma anche accesso ai modelli più avanzati, ragionamento, memoria, contesto, file, immagini, ricerca, agenti, progetti, funzioni per sviluppatori e strumenti per il lavoro.

Per verificare prezzi e funzioni aggiornate, il riferimento più sicuro resta la pagina ufficiale ChatGPT Pricing, perché piani, limiti e denominazioni possono cambiare rapidamente.

Per un utente individuale il criterio è semplice: se ChatGPT viene usato ogni giorno per lavoro, il piano gratuito diventa presto limitante. Per un’azienda, invece, il tema non è il prezzo della licenza, ma il costo di non governare l’uso spontaneo dell’AI.

ChatGPT, Copilot, Gemini e alternative

ChatGPT non è più solo. Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude, Perplexity e altri strumenti competono su produttività, ricerca, integrazione, coding, creatività e uso aziendale. Digitalic ha già pubblicato un confronto fra ChatGPT, Microsoft Copilot e Google Gemini, utile per capire perché la scelta dello strumento non dipende solo dalla qualità del modello, ma anche dall’ecosistema in cui l’azienda lavora.

Chi cerca soluzioni diverse può partire anche dalla guida alle alternative a ChatGPT. La scelta, però, non dovrebbe essere ideologica. In molti casi un’azienda userà più strumenti: ChatGPT per alcuni flussi, Copilot dentro Microsoft 365, Gemini dentro Workspace, strumenti verticali per ricerca, coding o customer service.

Le domande da farsi prima di adottare ChatGPT in azienda

Prima di adottare ChatGPT in modo esteso, un’azienda dovrebbe rispondere ad alcune domande.

Quali reparti lo usano già informalmente?

Quali dati vengono inseriti?

Quali casi d’uso producono vero risparmio di tempo?

Quali output devono essere verificati da una persona?

Quali attività sono vietate?

Quali strumenti aziendali può collegare ChatGPT?

Chi gestisce permessi, policy, formazione e audit?

Come si misura il ritorno dell’investimento?

La maturità non consiste nell’avere ChatGPT, ma nel sapere dove non usarlo. L’entusiasmo iniziale porta a provarlo su tutto. La fase adulta dell’AI generativa comincia quando l’azienda separa sperimentazione, produttività e responsabilità.

Conclusione

ChatGPT è stato il momento iPhone dell’intelligenza artificiale generativa: il punto in cui una tecnologia complessa è diventata accessibile, desiderabile e quotidiana. Ma la fase dell’entusiasmo è finita. Oggi comincia la fase più difficile: integrazione, governance, qualità, sicurezza, responsabilità.

Chi lo usa come scorciatoia produrrà più contenuti mediocri, più errori ben scritti, più automatismi fragili. Chi lo usa come infrastruttura cognitiva potrà invece ripensare processi, conoscenza, creatività e produttività.

ChatGPT non è la risposta a tutto. È una nuova interfaccia con il lavoro digitale. E come tutte le interfacce davvero importanti, cambia non solo quello che facciamo, ma il modo in cui pensiamo di poterlo fare.

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FAQ su ChatGPT

Che cos’è ChatGPT?

ChatGPT è un assistente di intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAI, capace di conversare, rispondere a domande, scrivere testi, analizzare documenti, generare codice, interpretare immagini e usare strumenti collegati.

ChatGPT è gratis?

Esiste un piano gratuito, ma le funzioni più avanzate sono disponibili nei piani a pagamento come Plus, Pro, Business ed Enterprise. Prezzi e limiti cambiano nel tempo, quindi conviene verificare sempre la pagina ufficiale dei piani.

ChatGPT può sbagliare?

Sì. Può generare risposte plausibili ma errate. Per questo le informazioni importanti devono sempre essere verificate, soprattutto quando riguardano salute, legge, finanza, sicurezza, privacy o decisioni aziendali.

ChatGPT usa i miei dati per addestrarsi?

Negli account personali i contenuti possono essere usati per migliorare i modelli, salvo disattivazione nei Data Controls. Nei piani Business, Enterprise e API, OpenAI dichiara che i dati non vengono usati di default per addestrare i modelli.

ChatGPT può essere usato in azienda?

Sì, ma va governato. Servono policy, formazione, controllo dei dati, scelta del piano corretto, gestione dei permessi e verifica degli output.

ChatGPT sostituisce Google?

No. Può integrare la ricerca e sintetizzare informazioni, ma non va usato come unica fonte per decisioni importanti.

Cos’è ChatGPT Agent?

È l’evoluzione agentica di ChatGPT: un sistema che può non solo rispondere, ma anche aiutare a svolgere attività operative più complesse, con implicazioni importanti per automazione e governance.

Qual è il rischio principale di ChatGPT?

Il rischio principale non è che sbagli in modo evidente, ma che sbagli in modo convincente. Un errore ben scritto può sembrare una verità.





ChatGPT: cos’è, come funziona, cosa può fare e come usarlo davvero - Ultima modifica: da